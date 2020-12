Stadia, la console de Google offre une nouvelle fonctionnalité !

Publicité

Google croit toujours dans son projet Stadia. La console continue son chemin, que ce soit dans la richesse de son catalogue de jeux ou de son accessibilité. Pour rappel, la Stadia est une solution de streaming de jeu vidéo.

Les jeux sont jouables sur différents supports : ordinateur portable ou fixe, tablette, TV (via le Chromecast) et smartphone. Mais attention uniquement avec des téléphones tournant sous Android. Les iPhones ne peuvent pas bénéficier du streaming. Mais il existe quand même une application dédiée.

Stadia s’ouvre à l’Europe et au livestream

Le nombre de pays européen pouvant prétendre à l’utilisation de Stadia vient d’augmenter récemment pour atteindre 22 pays. Que vous soyez en Autriche, République Tchèque, Hongrie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie ou Suisse, vous pouvez dès à présent vous inscrire sur Stadia.com.



Une simple adresse Gmail suffit pour vous inscrire et commencer instantanément à jouer. Actuellement Destiny 2 et Super Bomberman R Online sont accessibles sans frais.

Autre nouveauté chez Stadia, après un peu près un an d’existence, il y avait une fonction qui manquait à beaucoup de joueurs. Tous les utilisateurs peuvent dorénavant diffuser en direct sur YouTube leur partie en cours.

La fonction vient d’être mise en place par Google.

Pour cela avant de commencer à diffuser leur partie, les joueurs doivent donner un titre à leur session live. Ils pourront également personnaliser certains réglages, en indiquant notamment s’il est approprié à un jeune public.

Il semblerait toutefois que cette nouvelle option ne soit réservée qu’aux seuls abonnés à l’offre Stadia Pro. Pour rappel cette offre est facturée 9,99 euros par mois. Elle permet également d’accéder à un catalogue de jeux gratuits, ainsi que la 4K HDR et le son surrond 5.1.



Petit à petit l’offre et le catalogue Stadia grossit, à noter d’ailleurs que les blockbusters Cyberpunk 2077 et Assassin’s Creed Valhalla sont disponibles sur la plateforme.

