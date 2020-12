Il est maintenant possible de faire ses achats sur WhatsApp !

Publicité

Pour se mettre à jour, WhatsApp décide d’implémenter les paniers pour l’achat. Une transition vers l’e-commerce s’effectue pour le géant américain !

Dues à une utilisation plus fréquente et plus massive des utilisateurs, les entreprises se sont penchées sur l’intérêt d’implanter un système d’e-commerce. L’entreprise souhaite donc se mettre en relation avec les clients pour tirer du profit auprès de ces derniers. En effet, l’application a installé l’option Shopping en octobre dernier. Pour renforcer le shopping au sein de l’application, ils ont donc décidé d’ajouter les paniers. Permettant aux clients de ne plus être obligés de quitter l’application. Avec ces implantations, l’achat n’est donc plus un problème pour les clients.

WhatsApp simplifie l’achat

L’idée d’avoir mis en place les paniers pour les clients est tout simplement le fait que certains sont obligés d’avoir cette option d’achat. Par exemple c’est le cas pour les secteurs d’activité comme la restauration ou le commerce. Les clients veulent commander plusieurs articles en même temps. Donc cela permet de faire plus d’achats et donc pour les entreprises de vendre mieux. Les paniers sont là pour pouvoir faire un achat groupé. Et faciliter le suivi des commandes, mais aussi le service après-vente.

L’achat

L’assemblage de vos achats

Pour créer son panier, il faut se rendre dans la conversation WhatsApp avec l’entreprise et de cliquer sur l’icône bouton d’achat, à côté du nom. Après avoir effectué cela, vous aurez accès au catalogue proposé par l’entreprise. Vous pourrez ainsi choisir le ou les articles qui vous conviennent et cliquer sur ajouter au panier.

Dans le cas où vous hésiteriez sur un article de l’entreprise, vous pourrez tout simplement la contacter pour lui poser des questions auprès de ce dernier. Après avoir choisi vos articles, votre panier sera enfin créé, et même si vous avez oublié un article, le panier est modifiable avec l’option modifier le panier. Donc l’ajout d’articles ou même la suppression d’articles sera donc possible. Ça y est ! Votre panier est enfin finalisé, il ne vous reste qu’à valider et le tour est joué. Votre commande sera envoyée à l’entreprise sous forme d’un seul message regroupant tous vos achats.

La mise à jour est d’ores et déjà disponible.