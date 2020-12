Publicité

Realme n’est sûrement plus une marque inconnue pour vous. Petit à petit cette marque chinoise s’impose sur le marché français. Aujourd’hui, avec le Realme 7i, elle rend abordable un smartphone performant et bien construit. Place, désormais, au tour d’horizon du dernier-né, disponible depuis le 15 Décembre 2020.

Unboxing du Realme 7i

Avant de commencer à parler du smartphone et de ses accessoires, il ne faut pas oublier son prix. Nous le détaillerons plus bas, mais il faudra bien prendre en compte que son placement tarifaire est dans la partie basse du marché. Partant de ce constat, il est donc compréhensible de voir que le contenu peut paraître assez léger. En effet nous ne retrouverons qu’un chargeur ainsi qu’un câble USB-C.







Un design plutôt réussi

Petit prix ne veut pas, ou du moins plus, dire design au rabais. En effet le Realme 7i a un design plutôt bien réussi. Sur la face avant nous retrouvons un écran de 6.5″ occupant 88.7% de l’espace. La face arrière se voit dotée d’un design inspiré du V de victoire, très agréable au toucher. Les dimensions ne sont pas les plus fines du marchés, pareil pour le poids : 164.5mm*75.9mm*9.8mm pour 208g.





Pour le reste, c’est du classique. Le côté droit accueille tous les boutons (power ainsi que ceux du volume) tandis que le côté gauche loge le compartiment SIM et carte SD. La partie inférieure, quant à elle, reçoit le port USB-C, une prise jack 3.5 ainsi qu’un haut-parleur et son micro.

Un écran confortable

Comme mentionné plus tôt, l’écran affiche un ratio de 88.7% d’occupation et offre une résolution HD+ (720 x 1600). Une encoche est présente au centre de la partie supérieure de l’écran. Cette dernière intègre la caméra frontale d’une résolution de 8MP. Son ratio 20:9 en fait un bon allié pour regarder toutes sortes de vidéos, et la résolution n’est pas si désagréable que ça au final.

Une surcouche efficace

Ce Realme 7i tourne sous l’OS maison de la marque, Realme UI. Ici dans sa version 1.0 correspondant à Android 10. Cette surcouche maison est de plutôt bonne facture et tourne très bien sur ce smartphone entrée de gamme. Durant mon utilisation je n’ai pas ressenti de ralentissements ou de bugs à ce niveau là.

À noter qu’une reconnaissance faciale est intégrée, tout comme le déverrouillage par empreinte digitale. Et il faut l’avouer, j’ai été bluffé par la rapidité de déverrouillage que ce soit par l’empreinte ou par la reconnaissance faciale. C’est à la hauteur de smartphone bien plus onéreux.

Audio

Avec un prix tel que celui de ce Realme 7i, il faudra bien ronger quelques aspects du téléphone pour rentrer dans le budget. L’audio en fait partie, mais difficile d’en demander plus, il faut le dire. Avec un seul haut-parleur, ne vous attendez pas à des merveilles. Le tout manquera un peu de pep’s, que ce soit dans les basses ou dans les aiguës. Attention cependant, ce sera largement suffisant pour regarder des vidéos YouTube ou écouter de la musique si vous n’avez rien d’autre sous la main.

Performances

Rentrons maintenant dans le vif du sujet : les performances et l’autonomie. Du côté des performances, rien de très extraordinaire, mais le strict minimum. Le Realme 7i sera animé par le processeur MediaTek Helio G85, un CPU d’entrée de gamme. Cependant, entrée de gamme ne signifie pas non plus performances au rabais. En effet, son utilisation quotidienne sera très agréable, même si les limites sur les derniers gros jeux seront rapidement atteintes. Quant à la RAM, les 4Go présents sont aujourd’hui le strict minimum à offrir sur un smartphone, même d’entrée de gamme.

Pour preuve des performances relativement modestes de ce smartphone, il nous a suffi de lancer un benchmark Antutu. Son score est aux alentours des 200 000, la partie CPU et GPU étant les parties les plus en difficultés.

Autonomie

L’autonomie est sûrement l’un des plus gros points forts de ce Realme 7i. En effet avec son énorme batterie de 6000 mAh, il aura de quoi tenir la durée. Sur le papier il est annoncé jusqu’à 45 jours en standby, et jusqu’à 2-3 jours, si ce n’est plus, dans une utilisation normale. Un très bon score, pour un smartphone de cette gamme.

Et la qualité photo ?

Encore une fois, avant de parler qualité photo il est nécessaire de remettre en avant le placement tarifaire de ce Realme 7i, qui est plutôt de l’entrée de gamme. En partant de ce constat-là, les attentes ne seront pas les mêmes, d’autant plus au niveau de la photo. Sur le papier nous retrouvons un triple capteur. Le capteur principal de 48MP ouvrant à f1/8, un ultra-grand angle de 8MP à f/2.3 ainsi qu’un angle de 119° et pour finir un objectif macro de 2MP à f/2.4.

Dans les faits, il ne faudra pas attendre une qualité exceptionnelle au niveau de la photo, de jour comme de nuit. Ce sera suffisant pour dépanner, mais on est loin du photophone. Ci-dessous un comparatif avec un smartphone plus haut de gamme (c’est le seul que j’avais sous la main), le Vivo X51 5G, dont le test sortira bientôt sur le site.

Realme 7i à gauche, Vivo X51 5G à droite

Conclusion

Pour conclure ce test du Realme 7i, il m’est difficile de vraiment mettre le doigt sur des points faibles. Il ne faut pas oublier son prix, 169€ chez Amazon, qui en fait un très bon rapport qualité / prix. Et cela en fait, pour moi, un smartphone très sympa à acheter ou à offrir pour Noël. Il sera très suffisant pour une utilisation basique avec quelques petits jeux de temps en temps. De plus, sa batterie permettra de vous accompagner durant de longue journée sans jamais vous abandonner !

Si vous souhaitez vous offrir ce Realme 7i, direction le site officiel de la marque ou il vous faudra débourser 169€. À noter qu’il est également disponible chez Électro Dépôt, au même prix.

Realme 7i 169 8 Fluidité 9.0/10

















Design 9.0/10

















Qualité photo 6.0/10

















Points positifs Un tarif très attractif

Un design un peu original