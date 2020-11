Publicité

OnePlus à l’habitude de sortir des smartphones de qualité et la dernière série ne déroge pas à la règle. Le OnePlus 8T, le dernier-né, est un concentré de technologie et de plaisir d’utilisation au quotidien. Qualité de l’écran, qualité photo et performances, nous allons faire le tour de tout ça dans ce test !

Unboxing

C’est un des rares unboxing qui m’a autant surpris. Dès l’ouverture du carton d’emballage, la grande boite se dévoile dans un magnifique rouge. Ce dernier arbore fièrement le logo 8T.

En ouvrant cette boite, d’apparence assez grande d’ailleurs, nous retrouvons le basique pour un smartphone, avec quelques petits plus. Ces petits plus ce sont une coque en silicone ainsi que des autocollants à l’effigie de la marque chinoise. Vient ensuite le fameux combo chargeur / câble USB-C, couleur rouge. Et, élément de plus en plus rare, des écouteurs sont également de la partie !







Design

Comme à son habitude, OnePlus soigne énormément son design et le 8T est vraiment très agréable à l’œil, tout comme au niveau de la prise en main. Cependant, la seule vraie différence avec les autres smartphones de la marque est au niveau des capteurs. Sur ce 8T nous les retrouverons regroupés sur la partie supérieure gauche. Personnellement, j’aime beaucoup !

Il est disponible en deux coloris : Lunar Silver ou Aquamarine Green, la version que nous avons à la rédaction. Le rendu des deux coloris est plutôt sympa. La partie vitrée à l’arrière est agréable en main et ne prend pas plus que ça les traces de doigts.

Pour le reste, nous retrouvons le bouton power ainsi que le commutateur silencieux/vibreur/sonnerie sur la tranche droite. La tranche gauche accueille les boutons de volumes. Sur la tranche supérieure, pas grand-chose si ce n’est un micro. La trappe SIM, la prise USB-C, un premier haut-parleur ainsi qu’un second micro sont présents sur la partie inférieure.









Écran

Rentrons enfin dans le vif du sujet et parlons caractéristiques. Et nous allons commencer par l’écran de ce OnePlus 8T. Ce dernier est un Fluid AMOLED de 6,55 pouces avec, pour une fois, des bords plats. Mais le plus gros point fort de cet écran, c’est sa fluidité. Et pour cause, avec une fréquence d’affichage de 120Hz, tout paraît plus fluide et c’est un vrai plaisir à l’utilisation. Que ce soit en jeu ou en navigation simple.





L’appareil photo avant est subtilement placé en haut à gauche de l’écran. Il s’intègre assez bien et une petite LED est placé juste à côté et permettra de savoir quand la caméra avant est en fonction.





Appareils photos

Comme mentionné précédemment, nous retrouvons 4 capteurs photos à l’arrière de ce OnePlus 8T. Le premier est un capteur de 16MP, ultra grand angle, avec une ouverte à f/2.2. Le deuxième capteur, le principal est offre 48MP avec une ouverture à f/1.75 et est stabilisé de manière électronique et mécanique. Les deux derniers capteurs sont celui pour les macros ainsi que le capteur monochrome.

Malgré ça, l’appareil photo est peut-être le seul point noir de ce smartphone. Alors attention, la qualité reste très bonne dans l’ensemble, mais pas exceptionnelle, ce n’est pas vraiment à la hauteur d’un smartphone réellement haut de gamme. En journée et dans de bonnes conditions de lumière, ce OnePlus 8T s’en sortira avec les honneurs. Cependant, dès que la lumière décline, la qualité photo suivra malheureusement.

Du côté de la vidéo, il sera possible de filmer en 4K 60FPS. Un mode SuperStable est présent, mais prendra en charge une résolution maximale de 1080p à 30FPS. Il sera possible de filmer au ralenti jusqu’en 720p à 480FPS.

Performances et autonomie

Parlons maintenant gros chiffres, avec les performances de ce OnePlus 8T. Nous retrouvons l’un des processeurs les plus puissants de la marque au dragon : le Snapdragon 865. Un petit bijou de 8 coeurs cadencé à 3.1Ghz qui vous apportera également un support de la 5G. Il est accompagné par pas moins de 12Go de RAM, de quoi laisser les ralentissements et les freeze derrière vous !

La partie graphique est gérée par la puce graphique Adreno 650. Ce combo offre un réel confort d’utilisation. Tous les jeux seront supportés sans difficulté et durant tout mon test, je n’ai eu aucun ralentissement à déplorer.

Quant à l’autonomie, vous tiendrez facilement la journée grâce à sa batterie de 4500 mAh. Et vous pourrez même faire traîner et tenir 2 jours voir sans 3 jours sans grande peur. En effet, il suffit de 15min de recharge pour gagner une journée d’autonomie. 35min, et vous rechargerez à 100% votre OnePlus 8T !





Conclusion

Je l’avoue, j’ai toujours été fan des smartphones de la marque OnePlus. Et avec son dernier-né, le OnePlus 8T, la marque chinoise garde le cap. Que ce soit le design, la prise en main ou encore les performances, ce smartphone est dans l’air du temps. Seule la partie photo peut pécher un peu, mais le prix reste globalement correct au vu des performances.

Si vous souhaitez sauter le pas, ce OnePlus 8T est d’ores est déjà disponible. Vous pourrez le retrouver sur Amazon à un tarif de 599€.

