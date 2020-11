Google Stadia enfin fonctionnel sur iOS ?

Publicité

Le service de cloud gaming de Google, Google stadia, n’est pour l’heure pas encore disponible sous Iphone et Ipad mais cela va t-il changer incessamment sous peu ?

Des indices cachés

La firme américaine pourrait peut-être enfin implanter leur plateforme de cloud gaming Google Stadia sur Iphone et Ipad ! Google Stadia est actuellement disponible sur smartphones, Mac, PC, TV et tablettes Android grâce au navigateur Chrome ou la Chromecast.

Google Stadia et sa manette

D’après une vidéo du Youtubeur Gem Stadia paru le 07 novembre, le Youtubeur aurait trouvé des indices dans le code du service d’une prise en charge officielle de Safari, sur iOS 14. Aujourd’hui les détenteurs d’iPhone et d’iPad sous iOS 13 ne pouvaient lancer le service de Google dû à une faute de fonctionnalités nécessaires à son exécution.

Dans le code montré par Gem Stadia, on apprend que cela serait réservé aux iPhone et iPad. Le service pourrait être d’abord en version bêta afin d’avoir un retour d’expérience de certains joueurs et ainsi optimiser les éventuelles contraintes.

Stadium de nouveau disponible

Actuellement l’application Stadia disponible sur l’App Store ne permet que de gérer son compte et de lancer sur un autre support. L’application Stadium était un contournement à tout cela. En effet elle permettait de lancer les services de cloud gaming depuis un appareil iOS.

App Store

Celle-ci avait ainsi été retirée de l’App Store à cause d’une utilisation un peu trop large d’une API. Aujourd’hui de nouveau disponible en version 1.2, malheureusement iOS aurait parfois du mal à transmettre les informations.

Google Stadia Pro offert 3 mois !

La plateforme de cloud gaming propose actuellement un essai de 3 mois aux abonnés Google One permettant ainsi l’accès à Google Stadia Pro. La version Pro permet d’accéder à des jeux instantanément et de nouveaux chaque mois. Cette version permet également d’avoir des remises exclusives et une résolution pouvant atteindre 4K avec HDR et son surround 5.1. Le service Pro sera facturé 9,99€/mois une fois les 3 mois d’essai terminés. Rappelons que l’abonnement à Google One est de 1,99€/mois afin de bénéficier de 100Go de stockage.

Rien d’officiel annoncé de la part de Google concernant le déploiement de la version compatible de Google Stadia permettant de profiter des services de cloud gaming sur iOS.

Pour plus d’informations sur Google Stadia Pro, rendez-vous ici.