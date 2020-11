BassMe+, le nouveau caisson de basses plus performant !

Publicité

Annoncé en Janvier 2019 lors du CES de Las Vegas, avec un Award 2020 durant ce plus grand salon Tech’ du monde, BassMe est de retour ! Le fameux caisson de basses personnel est de retour pour une version améliorée, le BassMe+. Au programme, une meilleure sensation lors de l’écoute musicale ou d’une immersion dans les films. Cette start-up française repousse les limites des vibrations !

BassMe+, une mise à jour convaincante

BassMe, entreprise française, révolutionne son dispositif unique, avec une nouvelle version. Disposé sur le torse, BassMe+ propulse au coeur du son grâce à un système d’ondes et de vibrations qui vient raisonner dans la cage thoracique. Cet accessoire enrichit les expériences des cinéphiles et des gamers en proposant de nouvelles sensations. Le BassMe+ gagne 25% de puissance face à son petit frère et dispose maintenant de 3 modes. Il est donc possible de ressentir le son de 3 manières complètement différentes dont Full Sound (avec la possibilité d’entendre les médiums et aigus), Bass Mode et Ultra Bass Mode. Plus l’utilisateur avance dans les modes, plus les vibrations se concentrent sur les basses.

Le BassMe+ s’utilise aussi bien en Bluetooth qu’en filaire, via un câble audio. Le module contenant le caisson de 26 watts est quand à lui directement plaqué contre le torse pour garantir une dispersion optimale des vibrations. Une sensation d’être en plein festival, devant les caissons de basses. Ou une immersion dans un jeu de combat pour ressentir les impacts. Après avoir passé plusieurs heures à l’utiliser dans différentes configurations, on avoue que l’expérience est améliorée. Les concerts nous manquent, mais ce BassMe+ ajoute une petite note manquante.

En précommande dès maintenant

Le BassMe+ est disponible dès aujourd’hui, 13 novembre 2020, en précommande au tarif de 129€ en différents coloris (gris, bleu, rouge, rose, blanc ou or).

Aujourd’hui, l’entreprise française s’attaque au marché international en exportant son produit partout dans le monde, et en acquérant des distributeurs Nord-américains, Britanniques… Une grande réussite pour cette start-up que Le Café du Geek suit depuis ses débuts !