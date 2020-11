Le prochain film de Jordan Peele sera « son plus effrayant »

Publicité

Parmi les grands noms actuels du cinéma indépendant américain figure Jordan Peele. Cet humoriste, qui a formé avec Keegan-Michael Key le duo comique Key & Peele, a réalisé son premier film en 2017. Il s’agissait de l’excellent Get Out, avec Daniel Kaluuya. Us, avec Lupita N’yongo, suivra deux ans plus tard. Ces deux satires horrifiques parlaient du racisme et de la situation des personnes noires aux États-Unis. Jordan Peele est également le narrateur et co-producteur de La Quatrième Dimension, remake de la série culte de 1959.

Jordan Peele à l’avant-première londonienne de Us

L’année dernière, l’humoriste-réalisateur a signé un contrat d’exclusivité de cinq ans avec les studios Universal. Il devra produire, écrire et réaliser deux films. Et c’est tout récemment que l’on a pris connaissance de son prochain film.

En effet, Peele a donné une interview pour le magazine américain Fangoria, consacré au cinéma d’horreur. Il y évoque sa prochaine réalisation en annonçant ni plus ni moins qu’il s’agira du plus effrayant de sa carrière.

Un troisième film pour l’instant très mystérieux

Aucune autre information n’a été dévoilée sur ce film. Néanmoins, une date de sortie a déjà été fixée pour ce film, à savoir le 22 juillet 2022 (sur le sol américain).

Publicité

En attendant ce troisième film, c’est dans la production que nous retrouverons Jordan Peele avec, tout d’abord, la série Lovecraft Country. Disponible en France sur OCS, elle nous emmène dans l’Amérique raciste des années 1950. Atticus Black, jeune homme de 25 ans, part à la recherche de son père disparu avec son amie Letitia et son oncle George. Et ils vont rencontrer des monstres fantastiques, ainsi que des monstres bien réels…

Dans le futur, au cinéma, Jordan Peele produira le remake de Candyman, sorti en 1992. Si tout se passe bien en ces temps de Coronavirus, nous devrions le découvrir l’été prochain, le 25 août 2021. Il produira également le prochain film d’animation stop-motion de Henry Selick (L’étrange noël de M. Jack) intitulé Wendell and Wild et dans lequel lui et son acolyte Keegan Michael-Kay auront un rôle. Et enfin, un remake du film Le Sous-sol de la peur de Wes Craven (Scream).