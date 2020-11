5 solutions pour faire des rencontres pendant le confinement

Publicité

Depuis des mois, l’épidémie de coronavirus a un impact sur plusieurs pans de la société. Le confinement rend, en effet, difficile voire impossible les rencontres physiques. Néanmoins, il existe certaines solutions pour faire des rencontres durant le confinement. Cette sélection permet de faire passer agréablement des heures de confinement.

Discord pour se faire des amis

Discord est l’une des meilleures solutions de rencontres des gamers. Les joueurs qui entament des jeux vidéo sur PC à travers Discord communiquent entre eux. Ils échangent et s’organiser pour apprendre à mieux jouer. Discord désigne une plateforme entièrement gratuite qui intègre interface utilisateur et chat. Elle compte plus de 91 millions d’utilisateurs avec 14 millions de connexions par jour. Discord est utile pour échanger avec des amis efficacement en jouant aux jeux. C’est une solution idéale pour rassembler des groupes de joueurs en ligne, de trouver d’autres partenaires de jeux ou de socialiser avec les utilisateurs ayant quelques intérêts communs. Discord est disponible sur discordapp.com et également sur les mobiles iOS et Android. Il suffit de le télécharger depuis Google Play Store ou App Store iTunes. Rejoignez le notre !

Les sites de rencontres

La recherche de l’âme sœur est plus aisée en ligne en raison du monde hyper-connecté. Les sites de rencontres se sont multipliés durant ces dernières années. Il est dès lors devenu très difficile de savoir le plus fiable. Certains critères permettent d’identifier les sites fiables. La première démarche à mener est de savoir quel type de rencontres est souhaité. Les avis des internautes sont assez édifiants à cet effet. La deuxième démarche consiste à s’intéresser au fonctionnement et à l’accessibilité du site de rencontre. Il faut éviter en réalité les sites difficiles à utiliser. Les sites de rencontres fiables sont Attractiveworld, Jacquie & Michel, Tinder et Badoo.

Des applications de rencontre

Il existe des applis de rencontre pour trouver très vite l’amour en ligne. Once est l’application d’amour slow dating. Le principe est très simple. Chaque membre n’a droit qu’à un seul match amoureux par jour. Chaque profil contrairement aux autres applis est étudié minutieusement par des employés et non par des algorithmes. Ils mettent en relation les utilisateurs en se basant sur les profils qui correspondent. Once replace l’être humain au sein de ses priorités. On n’est plus une simple photo parmi tout un lot. Avec plus de 3 millions d’utilisateurs, il est plus facile de trouver son bonheur. Bumble est l’application de rencontre qui pousse à effectuer le premier pas. Les autres applications de rencontre telles que Happn, Melloplot et Fruitz sont recommandées.

Rencontrer ses voisins

Mesvoisins.fr est le réseau social le plus important pour rencontrer ses voisins, surtout pendant le confinement. Il permet aux habitants d’un quartier de se connecter très facilement. Il est utilisé pour la garde de chat, l’organisation de fêtes ou de footings. Elise Magnin a initié ce projet pour recréer du lien avec les voisins. Les petites annonces sont passées par les voisins pour se rendre plein de services. Les voisins organisent les apéros dans leur quartier pour se déstresser ou se retrouvent afin de jouer à plusieurs jeux de société.

Des applications pour discuter avec des inconnus dans d’autres langues

Les applications hellotalk et tandem aident à trouver des personnes avec qui pratiquer une langue étrangère. HelloTalk est une application téléchargeable sur le téléphone mobile publiée et fonctionnant sur Android et iOS. Elle permet d’entrer en relation avec toutes les personnes qui parlent une langue étrangère et qui souhaitent apprendre une autre. La communication avec de tels partenaires linguistiques se fait à l’aide des appels téléphoniques et de la messagerie instantanée. Tandem est également utilisé pour pratiquer et apprendre plusieurs langues étrangères. Ces applications sont utiles pour booster son vocabulaire, perfectionner sa prononciation et maîtriser la grammaire.