Sirotez votre pause café avec les actualités Tech et Pop Culture sorties de la veille (16 juin). Au programme aujourd’hui, payer directement depuis WhatsApp, le Xiaomi Redmi 9 arrive en France et Facebook Messenger va utiliser Face ID et Touch ID.

Payer directement depuis l’application WhatsApp

WhatsApp innove et se démarque des différentes applications de messagerie en intégrant une toute nouvelle fonction dans son application. Il sera dorénavant possible d’envoyer ou de recevoir de l’argent directement via l’application. Une nouveauté qui repose essentiellement par Facebook Pay, système de payement aussi inclus sur Messenger. Bien que disponible seulement au Brésil, le payement via WhatsApp devrait se généraliser de par le monde sous peu. Entièrement gratuit pour les acheteurs, le nouveau service de payement permettra aussi de réaliser des achats en ligne. Facebook Pay étant compatible avec une grande majorité des cartes de crédit, la compatibilité devrait se faire assez aisément. Pour les plus circonspects, il sera possible de passer par des processeurs de payement tel que PayPal pour effectuer des achats ou des transferts d’argent. Enfin, la sécurisation des payements est somme toute classique et se base sur les moyens d’authentification déjà présents sur smartphone. En prime, une surveillance antifraude, en collaboration avec PayPal, est également mise en place.

Le Xiaomi Redmi 9 est disponible en France

Depuis 2018, Xiaomi s’investit de plus en plus dans le marché européen et plus particulièrement celle de la France. Pour rappel, Xiaomi est principalement connu en tant que fabricant de smartphones. Justement, l’entreprise vient d’officialiser un nouveau téléphone dans l’hexagone. Il s’agit du Xiaomi Redmi 9. Au programme, une fiche technique très intéressante pour un tarif de 150€. On peut notamment retrouver un écran de 6.53 pouces Full HD+, une grosse batterie de 5020mAh ou même d’un quadruple capteur photo de 13 + 8 + 5 + 2 Mp. La marque ne s’arrête pas ici, l’appareil est également équipé d’une puce NFC pour les paiements mobile et de la recharge rapide dont le chargeur secteur est fourni dans la boite. Pour plus d’informations, nous y avons consacré un article.

Certains ne le savent pas, ou ne l’utilisent pas, mais il est possible de verrouiller l’accès à ses applications sur son smartphone, même déverrouillé. En général accessible via des applications tierces, Messenger commence à intégrer cette fonctionnalité pour empêcher d’autres personnes d’accéder à vos conversations. Compatible avec Touch ID, la reconnaissance faciale ou un code digital, l’application peut se verrouiller automatiquement entre 1 minute et 1 heure après avoir fermé l’application. La fonctionnalité est apparue chez certains utilisateurs d’IOS aux Etats Unis, et devrait se répandre bientôt. Ceci note un nouveau pas vers la réunification des applications de Facebook, à noter aussi qu’Instagram commence à tester l’intégration des conversations Messenger.

On espère que les actualités du jour autour de WhatsApp, Facebook Messenger et Xiaomi. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Retrouvez la Pause Café des jours précédents juste ici:

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies

Choix des sujets et mise en page Scotti