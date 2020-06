CDiscount Mobile propose un forfait 60 Go à 5 euros par mois

CDiscount Mobile casse encore une fois le prix de ces mobiles en proposant une forfait mobile 60 Go pour seulement 4,99€ par mois pendant les six premiers mois. Sans engagement, ce forfait mobile est parfait pour les petits budgets ne voulant pas sacrifier leurs données mobiles.

Moins de 5€ pour 60 Go de données mobiles chez CDiscount

Afin d’accompagner son forfait mobile 100 Go à 14,99€, CDiscount Mobile a lancé une offre 60 Go pour 4,99€ par mois. Une proposition très intéressante et surtout sans engagement. Ne prenez cependant pas trop votre temps pour réfléchir, car l’offre se termine aujourd’hui (16 juin).

Comme son nom l’indique, on retrouve une enveloppe de data mobile de 60 Go. De quoi largement répondre à des besoins classiques d’internet sur votre smartphone. En plus de cela, la célèbre triade appels, SMS et MMS illimités en France, UE et DOM est présente. 5 Go de données mobiles vous est aussi attribué en Europe. Le forfait mobile est proposé à un prix de 4,99€ pendant six mois puis passe à 14,99€ par mois. N’oubliez pas que vous n’êtes pas engagé avec l’opérateur. Ainsi, si le forfait ne vous convient plus ou que vous ne voulez pas subir la hausse de prix, vous êtes libre de résilier et d’aller voir ailleurs.

CDiscount Mobile utilise les services de NRJ Mobile. C’est-à-dire que vous profiterez de la couverture réseau d’Orange, SFR et Bouygues Telecom. Un des trois opérateurs vous sera attribué en fonction de la couverture réseau environnant votre domicile.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile CDiscount Mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Ainsi, il vous suffira d’appeler le 3179 afin de connaitre ce numéro.