Forfait mobile 100 Go à moins de 10€, c’est maintenant ou jamais !

Si vous souhaitiez faire des économies sur votre forfait mobile, c’est le moment ! En effet, il vous reste seulement deux jours pour profiter de l’offre sans engagement 100 Go de CDiscount Mobile. Un bon moyen de profiter du réseau 4G tout en flânant sur les terrasse et sur la plage durant l’été !

CDiscount Mobile propose un forfait mobile 100 Go à moins de 10 euros !

Et c’est au tour de CDiscount Mobile de revenir sur le front avec une offre choc. Ce forfait mobile 100 Go sans engagement est idéal pour les consommateurs guéris d’internet à petit prix. En effet, l’enveloppe de 100 Go de données mobiles suffira amplement pour une consommation internet classique pendant un mois (streaming vidéo et musical, navigation web classique et partage de connexion…). On rajoute logiquement au forfait les appels, SMS et MMS illimité en France métropolitaine ainsi que dans l’UE et les DOM. Vous disposez d’ailleurs de 5 Go de données mobiles à l’étranger (Europe et DOM).

Proposé à 9,99€ par mois pendant un an, le forfait mobile 100 Go CDiscount Mobile passe ensuite à 20€ par mois. Étant donné que celui-ci est sans engagement, vous pourrez changer d’opérateur sans problème lors de ce réajustement de prix. Une chose est sure, l’opérateur propose un prix largement inférieur à ces concurrents. Par exemple, RED by SFR proposait dernièrement une offre 100 Go à 16€ par mois. Fin de l ‘offre : mardi 16 juin.

Pour rappel, CDiscount Mobile utilise les réseaux de NRJ Mobiles. Celui-ci est ainsi relié aux trois grands opérateurs français : Orange, Bouygues Telecom et SFR. Un des trois opérateurs vous sera attribué en fonction de la couverture mobile à votre domicile.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Ainsi, il vous suffira d’appeler le 3179 afin de connaitre ce numéro.