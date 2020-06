The Mandalorian saison 2 se date, 700€ de jeux vidéo pour 5 dollars et un bracelet connecté Oppo – La Pause Café

Sirotez votre pause café avec les actualités Tech et Pop Culture sorties de la veille (8 juin). Au programme aujourd’hui, The Mandalorian saison 2, 700 jeux vidéo pour 5 dollars et un bracelet connecté Oppo.

A tous les fans de Star Wars : la saison 2 de The Mandalorian sur Disney + sera à l’heure ! La série est un des plus gros succès de la plateforme et sa deuxième partie est attendue de pied ferme par ses spectateurs. Alors que la saison 3 serait déjà en cours de préparation, la saison 2 est quant à elle en partie achevée. On pourrait penser que le confinement créerait un retard dans les prévisions, mais c’est John Favreau lui-même, le showrunner de la série, qui s’est exprimé et assuré que le tournage a été entièrement effectué avant le confinement et que le reste du travail a pu être achevé à distance.

Une prouesse, que n’ont pas pu réaliser tous les concurrents : HBO en particulier aurait été contraint de reporter deux grosses têtes d’affiche. Le second opus de The Mandalorian est donc attendu en octobre. Si vous n’êtes pas encore abonné au service Disney +, vous pouvez obtenir de nombreuses informations utiles ici. Et si vous avez épuisé votre catalogue, pourquoi ne pas consulter notre top 10 des séries Disney+ ?

700 jeux vidéo indépendants pour seulement 5 dollars

Avec les tensions sociales dues au meurtre de Georges Floyd à Minneapolis, le mouvement Black Lives Matter qui dénonce la haine raciale et les violences policières a pris une ampleur sans précédent. Pour aider ce mouvement, de nombreux éditeurs de jeu indépendant se sont associés pour proposer un bundle inédit. En effet, pour la modique somme de 5 dollars il vous sera possible d’acquérir « Bundle for Racial Justice and Equality », réunissant pas moins de 742 jeux indépendants. Disponible sur itch.io, les sommes récoltées seront reversées à des associations afin de lutter envers toutes les discriminations raciales. Il est bien sûr possible d’acheter le pack plus cher que la somme minimale. Si vous voulez soutenir une bonne cause et remplir votre catalogue de jeu, n’hésitez pas à profiter de cette offre qui se termine dans moins d’une semaine.

Oppo Band, l’alternative au Mi Band de Xiaomi

Oppo vient de lancer un nouveau bracelet connecté, le Oppo lance Band. Il s’agit d’un bracelet connecté assez similaire à la Mi Band de Xiaomi. Au programme, le bracelet profite donc d’un écran AMOLED de 1,1 pouces, d’un capteur de mouvement, d’un capteur cardiaque. Côté autonomie, il propose une batterie de 100 mAh qui permet de tenir environ 14 jours. D’ailleurs, il se recharge en seulement une heure et demie. Pour la connectivité, le bracelet passe par du Bluetooth 5.0 et du NFC pour les paiements sans contact. Côté fonctions, il est axé fitness avec le suivi du sommeil ou d’une activité sportive. On imagine qu’il est possible de l’utiliser en natation avec une résistance à l’eau. Sinon le Oppo lance Band est compatible avec Android et iOS grâce à l’application dédiée.

