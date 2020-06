Abonnement Apple tout-en-un, Honor lance un smartphone anti-COVID et Instagram intègre Facebook Messenger – La Pause Café

Sirotez votre pause café avec les actualités Tech et Pop Culture sorties de la veille (4 juin). Au programme aujourd’hui, un abonnement aux services Apple tout-en-un, Honor dévoile un smartphone anti-COVID et Instagram va intégrer la messagerie Facebook Messenger.

Honor lance un smartphone anti-COVID

Pour se démarquer et profiter de la situation sanitaire actuelle, Honor joue la carte de l’originalité et dévoile un smartphone capable de prendre la température de son possesseur. Lancé seulement en Chine pour le moment, le Honor Play 4 Pro embarque un capteur de température infrarouge. En permettant à ses utilisateurs de déceler une température corporelle anormale, le produit veut surfer sur la crise du COVID-19. Deux versions de l’appareil sont disponibles : Play 4 et Play 4 Pro. Se plaçant dans la tranche du milieu de gamme, seul le « Pro » possède le capteur thermique. Propulsé par 8 Go de RAM et un Kirin 990, il a également la particularité d’avoir deux modules photo dans une bulle dans l’écran. Compatibles 5G, on ne sait pas encore s’ils seront un jour disponibles en Europe.

Apple préparerait un abonnement tout-en-un à ses services

Depuis plusieurs mois maintenant, Apple se concentre de plus en plus sur les services pour ses appareils comme l’iPhone ou l’iPad. À l’heure actuelle, il existe principalement 5 services : Apple Music, iCloud, Apple Arcade, Apple TV+ et Apple News+. Si vous les prenez un par un, ils vous coûteront un peu près 30 euros par mois ce qui peut être assez conséquent pour certaines personnes. Bonne nouvelle, dans le code d’iOS 13.5.5, il y aurait une référence à un abonnement unique. En effet, cette offre comprendrait Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+, Apple News+ et peut-être même du stockage iCloud. L’avantage de cet abonnement serait bien sûr son tarif plus avantageux. Ainsi, elle devrait permettre à ses utilisateurs de mieux profiter de l’écosystème d’Apple. Néanmoins, malgré cette découverte, nous ne savons pas encore si cette offre va exister ni même quand va-t-elle arriver. Nous en saurons peut-être plus à la prochaine WWDC d’Apple, une conférence où elle dévoile les nouveautés logicielles.

Un grand projet est en route chez Facebook. La messagerie d’Instagram est en passe de fusionner avec Facebook Messenger. En effet, de nouvelles fonctionnalités sont apparues au sein de la messagerie instantanée d’Instagram. Il est, pour une petite partie d’utilisateurs pour le moment, d’intégrer la messagerie de propre à Facebook à celle d’Instagram. Des tests sont encore d’actualités pour pourvoir à toutes les questions de sécurité et de confidentialité. Mais pour le moment, la réalité est tout autre, car La Federal Trade Comission, régulateur américain, est sceptique quant au monopole qu’obtiendrait Facebook en unissant ses deux messageries. Cela impliquerait alors la création d’une seule et unique messagerie réunissant pas moins de 2 milliards d’utilisateurs de par le monde. Mais tout semble à penser que Facebook verra son projet approuvé vu l’avancement de ce dernier ainsi que les tests effectués auprès des utilisateurs.

On espère que les actualités du jour autour de Honor, Facebook, Instagram et Apple. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Retrouvez la Pause Café des jours précédents juste ici:

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies

Choix des sujets et mise en page Scotti