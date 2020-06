Lenovo présente sa nouvelle gamme de 2 en 1

Lenovo écoute la technologie et nos besoins, car ils évoluent de jour en jour. Nous avons surtout aperçu ça pendant le confinement. Le nombre de personnes en télétravail a explosé ainsi que l’apprentissage, du moins les cours en ligne. Les réunions virtuelles se sont démocratisé grâce à Microsoft Teams ou même Zoom by Google. Des changements qui obligent nous, vous ou même le voisin à modifier ses habitudes et à devenir plus mobiles. Lenovo l’a bien compris et a sorti trois nouvelles gammes de produits qui possèdent chacun d’eux leur public cible.

Lenovo Yoga Duet 7i : le modèle haut de gamme

Cet ordinateur deux en un est très intéressant pour les personnes qui recherchent qualité, robustesse et performance. Le Lenovo Yoga Duet 7i est équipé d’un clavier Bluetooth 5.0 qui peut se retirer pour profiter de cet ordinateur en tablette. Le poids de cet ordinateur avoisine les 1,16 kg avec le clavier bien entendu. D’ailleurs, ce clavier est comme expliqué ci-dessus est détachable. Néanmoins, vous pouvez également le plier pour vous en servir en mode tablette. Ce format d’ordinateur deux-en un peut aisément rentrer dans l’étui en cuir proposé par Lenovo.

Au niveau de la connectivité, ce Lenovo Duet 7i est compatible Wifi 6. De plus, il dispose d’une couverture LTE/4G en option (payante bien sûr) excellente lors de déplacement. D’ailleurs, cet ordinateur permet de réaliser beaucoup de choses à la voix grâce à Alexa, le service vocal de ce Lenovo. La sécurité n’a pas de prix et sa Lenovo l’a bien compris. Une caméra infrarouge présente sur ce Duet 7i permet de faire fonctionner Windows Hello, l’équivalent de Face ID sur iPhone. De plus, la technologie Glance par Mirametrix aide à protéger vos données des regards indiscrets en faisant pause toute seule sur un vidéo par exemple. Vous avez un écran non loin de vous ? Le contenue peut être déplacé en tournant la tête en sa direction, tout simplement à voir en condition réelle.

Un ordinateur survitaminé

Ce Lenovo Yoga Duet 7i détient un Intel Core i7 de dixième génération, le coût peut varier en raison du modèle du processeur pris. Vous pourrez compter sur ses seize gigas de mémoire vive (le prix peut fluctuer selon le nombre de mémoires vives choisies) et jusqu’à 1 To en SSD. Cet ordinateur pourra vous suivre sans sourciller pendant dix heures environ. Le Lenovo Duet 7i possède une dalle tactile IPS 2K de 13 pouces aux bords très fins. Le Duet 7i est disponible en Gris Ardoise ou Orchidée dans avec un boitier en aluminium.

Pour les dessinateurs, Lenovo pense à vous en rendant compatible le Lenovo Yoga Duet 7i avec le nouveau stylo Lenovo E-Color (achat supplémentaire) qui de plus est rechargeable. Celui-ci intègre un capteur pointu qui pourra combler beaucoup d’entres-vous. Le Lenovo E-Color est conciliable avec la suite Adobe, dont Photoshop, InDesign et même Illustrator. Les mélomanes et cinéphiles pourront également jouir d’un son immersif à l’aide de Dolby Audio et une image nette et précise grâce au Dolby Vision. Le Lenovo Yoga Duet 7i est livré avec un étui, clavier et stylo. Celui-ci sera disponible en France en juin 2020 à partir de 1 199 euros TTC avec la colorie gris ardoise.

Lenovo IdeaPad Duet 3i: pour les plus nomades

Cet ordinateur est le plus petit des nouveaux modèles que Lenovo a décidé de sortir. Comme son grand frère présenté ci-dessus, celui-ci est un ordinateur deux en un. Le Lenovo IdeaPad Duet 3i peut se transformer en tablette qui avoisine les 860 grammes. Lenovo destine cet ordinateur pour les étudiants et les personnes qui bougent énormément. Le clavier est également connecté en Bluetooth 5.0, il est rétroéclairé et amovible comme son aîné. Le Lenovo Digital Pen (vendu séparément) est compatible avec le IdeaPad Duet 3i. Un Intel Pentium équipe cet ordinateur avec huit gigas de mémoires vives maximum et jusqu’à 128 Go de stockage en eMMC.

Le Lenovo IdeaPad Duet 3i possède un écran IPS Full HD de 10,3 pouces. La technologie Dolby Audio est également présente sur cet ordinateur, de quoi ravir les mélomanes. Cet ordinateur est disponible en gris graphite. De plus, vous pourrez aisément le transporter pendant neuf heures sans le recharger sans oublier qu’il possède deux ports USB-C. Celui-ci sera livré avec un étui ainsi que le clavier. Il sera disponible en France en juillet 2020 à partir de 429 euros TTC.

Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus de deuxième génération

Cette nouvelle tablette dispose d’un écran IPS Full HD de 10,3 pouces. La Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus possède le processeur MediaTek Helio P22 huit cœurs cadencés à 2,3 GHz. Il est accompagné de la puce TDDI pour Touch and Display Driver Integration pour favoriser le multitâche. La tablette pourra vous accompagner longtemps avec ses douze heures d’autonomies. La sécurité n’a pas de prix et cette Smart Tab permet un déverrouillage facial grâce à l’objectif photo présent à l’avant.

Vous pourrez bénéficier d’une bonne clarté de son avec deux haut-parleurs accompagnés de la technologie Dolby Atmos. Le revêtement en tissu gris graphite sur smart dock pourra s’associer à beaucoup de décoration d’intérieur. Amazon Alexa est inclus à l’intérieur de la Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus, ce qui lui permet d’être commandé vocalement et très loin grâce aux trois microphones. La tablette sera disponible en France à partir de juin 2020 pour 229 euros avec smart dock. Vous pouvez retrouver le test de la premier génération en cliquant ici.