Keynote Apple 2019: Apple TV+ et Apple Arcade présentés !

Comme chaque année, l’événement majeur d’Apple est sa Keynote. Chiffres de l’année, nouveaux services… et surtout présentation des nouveaux iPhone. La firme de Cupertino a annoncée ce mardi 10 septembre deux nouveaux services. Apple TV+, son service de SVOD dont nous vous avions déjà parlé, ainsi que Apple Arcade, son service de jeux à la demande.

Tim Cook – PDG d’Apple

Apple TV+, Netflix dans le viseur ?

Nous vous en parlions en octobre 2018, Apple avait dans ses projets son service de vidéo à la demande par abonnement. Nous connaissons maintenant les détails du « Netflix » signé Apple, disponible dès le 1er novembre 2019.

Le service SVOD de la firme est une offre unique. 4,99€ par mois, pour 6 personnes, en 4K HDR avec un son Dolby Atmos. Il semaine d’essai gratuite sera disponible pour tous nouveau souscripteur.

Toutefois, point important, Apple offre 1 an d’abonnement à Apple TV+ pour un nouvel achat de produit de la firme (Mac, iPhone, iPad, iPod, Apple TV 2). La plateforme SVOD est bien évidemment disponible sur l’Apple TV.

Du côté du contenu, peu de séries son à prévoir au lancement. La stratégie d’Apple étant de publier ses épisodes hebdomadairement. En effet, les deux séries phares seront dans un premier temps The Morning Show et See. Vous retrouverez notamment dans See l’acteur Jason Momoa (Alerte à Malibu, Game of Thrones, Aquaman…).

Apple Arcade, l’offre de jeux à la demande

Ce n’était pas une surprise non plus, la firme américaine à officialisée son service de jeux à la demande. Baptisé Apple Arcade, il sera disponible sur tous les appareils de la marque (iOS, macOS et tvOS). Il sera disponible le 19 septembre 2019.

Idem que pour Apple TV+, le service Arcade est disponible au prix de 4,99€ par mois. Aussi, un mois d’essai gratuit sans engagement est proposé par Apple, de quoi vous faire une idée de son service.

Encore une fois, l’abonnement permet jusqu’à 6 personnes de profiter des plus de 100 jeux disponibles. Adieux les pubs et autres achats supplémentaires.

On pourra souligner que de grands noms du jeux vidéos sont associés à Apple Arcade, comme Konami, Sega, Gameloft…

En misant sur 2 abonnement au prix unique de 4,99€, Apple cherche clairement à atteindre la plus grande majorité de ses clients. Évidemment, en connaissant la marque, nous pouvons supposer que les deux services seront alimentés de façon régulière et qualitativement.