IFA2019 – Pioneer dévoile des écouteurs intra-auriculaires

A l’occasion de l’IFA 2019 et en plus de la nouvelle gamme de casques, Pioneer dévoile également de nouveaux écouteurs intra-auriculaires.

La nouvelle série C intra-auriculaires

La série C se voit complétée du C5 (SE-C5TW), modèle intra-auriculaire sans fil au rapport qualité/prix plutôt intéressant. Il est disponible en 3 coloris pour satisfaire tous les goûts et envies (blanc, rouge, noir).

Le C5 assure jusqu’à 5 heures de lecture en continu. Il peut offrir jusqu’à 15 heures d’autonomie grâce à son étui de charge inclus qui permet deux chargements.

Le mode Ambient Awareness active les micros intégrés (tout en baissant le volume de la musique) pour permettre d’écouter temporairement les alentours sans retirer les écouteurs ni interrompre votre musique.

Pour un poids de 10 g, ces écouteurs Intra-auriculaires Pioneer C5 embarquent le Bluetooth 5.0 et un port USB-C. Ils se rechargent dans leur en 1,5 heure. A noter également qu’ils répondent à la norme IPX-5.

La nouvelle série E

Pioneer a par ailleurs pensé aux utilisateurs les plus sportifs, en mettant au point l’E9 (SE-E9TW), qui complète notre gamme E. Tout comme le C5, l’E9 est équipé du mode Ambient Awareness et dispose aussi d’embouts auriculaires à fentes qui permettent d’entendre les sons ambiants pendant une séance de course à pied ou toute autre activité sportive de plein air.

Équipé de la protection IPX5/ IPX7, ce casque résiste à l’eau, à la pluie et à la transpiration. Avec ses 5 heures de lecture continue, l’E9 vous accompagnera lors de vos séances les plus intensives, puisque ses embouts auriculaires à ailettes Secure resteront toujours bien en place, cela vous permettra de courir au rythme de votre musique.

L’étui de transport inclus peut effectuer 3 charges complètes. Afin de quoi assurer jusqu’à 20 heures d’autonomie supplémentaire.

Pour un poids de 12 g, ces écouteurs Intra-auriculaires Pioneer E9 embarquent le bluetooth 5.0 et un port USB-C. Ils se rechargent dans leur boite en 1,5 heure. A noter également, qu’ils répondent à la norme IPX-5 et IPX-7

Tarifs

Les Intra-auriculaires Pioneer C5 seront au tarif de 99,99 euros. Les E9 à 149,99 euros.

Retrouvez notre article à propos des casques que Pionner a également dévoilés à l’IFA 2019.