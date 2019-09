IFA2019 – Pioneer dévoile de nouveaux casques

A l’occasion de l’IFA 2019, Pioneer dévoile sa gamme de casques et des nouveautés supra-auriculaires, mais aussi intra-auriculaires. On va commencer par les casques.

Ils sont destinés aux nomades, sportifs et pour une écoute à la maison. Haute résolution, réduction de bruit, assistant vocal, étanchéité, ces casques sans fil ont, d’après Pioneer, décidément tout pour plaire !

La nouvelle gamme de casques série S

Pensée pour les utilisateurs toujours en mouvement et les citadins, la nouvelle gamme S-Series comprend deux modèles sans fil, le S6 avec réduction de bruit et le S3. Évidemment, le Bluetooth 5.0 est embarqué sur ces nouveaux casques. De fait, on peut se trouver jusqu’à 10 mètres de la source audio. L’USB-C est présent. Le poids de 205 grammes est aussi un atout.

Le casque Pioneer S6

Le S6 est un modèle de casque supra-auriculaire compact et sans fil. Il est équipé d’écouteurs extra-large de 40mm et de la suppression active du bruit. Un trajet en avion, en train ou encore une journée passée dans un espace de co-working, ces lieux bruyants deviendront (dixit Pioneer) propices à l’écoute de musique.

Casque Pioneer S

Pioneer S6

Casque Pioneer S6 rouge

Ce casque offre 30 heures de lecture en continu. Grâce à la fonctionnalité de charge rapide qui permet de bénéficier de 3 heures d’écoute après 10 minutes de branchement, vous ne serez plus en panne de musique. Le S6 est disponible en 4 couleurs (Noir, Gris, Bleu et Rouge).

Le casque Pioneer S3

Le S3 est un petit frère du S6, sans réduction active de bruit. Il affiche jusqu’à 25 heures de lecture en continu, de quoi largement rythmer vos trajets jusqu’au bureau ! Le S6 est également disponible en 4 couleurs (Noir, Gris, Bleu et Rouge).

Casque Pioneer S3 bleu

Les tarifs de ces nouveaux casques

Le S3 est vendu au tarif de 59,99 euros. Le S6 à 119,99 euros.

Au début de cet article on parlait d’écouteurs intra-auriculaires, restez connectés au café du geek, afin de découvrir ces nouveaux intra.