IFA 2019 : La liste complète des nouveautés Acer

Alors que les constructeurs multiplient les annonces durant l’IFA 2019, Acer ne déroge pas à la règle et dévoile la liste de ses futurs produits.

Acer

L’IFA a beau ne commencer que le 6 septembre prochain, certaines marques ont déjà proposé un avant-goût de leurs futures sorties high-tech. Acer fait notamment partie de ces dernières et suit ses concurrents Nvidia ou Lenovo, en livrant de nombreuses informations alléchantes. La première d’entre elles est l’arrivée prochaine du ConceptD Pro, une gamme à destination des créateurs.

ConceptD

Le notebook ConceptD 9 Pro proposera 16 Go de VRAM et 32 Go de mémoire DDR4 associés à un GPU NVIDIA Quadro RTX 5000, le tout dans un modèle 17,3 pouces. Son petit frère, le ConceptD Pro 7 proposera un écran de 15,6 pouces et conservera les mêmes caractéristiques que son aîné, en étant donc plus facilement transportable. Pour finir, les ConceptD 5 Pro (15 ou 17 pouces, avec GPU NVIDIA Quadro RTX 3000), le ConceptD 3 Pro (GPU NVIDIA Quadro T1000 et écran PANTONE) et le ConceptD CM2241W viendront compléter une gamme de modèles variés et plutôt prometteurs.

Acer PC

Chromebook

Le salon a aussi été l’occasion pour le constructeur de présenter ses nouveaux Chromebook 314 et 315, respectivement dotés d’écrans IPS de 14 et 15,6 pouces en Full HD. Grâce à un processeur Intel Celeron N4000 ou N4100 pour le premier une puce Intel Pentium Silver N5000 pour le second, Acer promet de grandes performances et une longue autonomie. Les deux modèles auront 8 Go de SDRAM double canal et 64 à 128 Go de stockage eMMC.

Deux autres modèles plus légers seront commercialisés, les Acer Chromebook 11 et Chromebook Spin 11. Du haut de leurs 1,06 et 1,2 kg, le Chromebook 11 et Spin 11 proposeront un écran HD et seront aisément transportables. Le second disposera quant à lui d’un convertible doté d’un écran à 360°.

Même si Acer ne l’a pas officiellement communiquer, la batterie de ces quatre modèles devrait tourner autour des 12h30.

Chromebook

Swift et Predator

Les anciennes gammes Swift et Predator recevront quant à elles plusieurs mises à jour. Ainsi, la marque mettre bientôt en vente le Swift 5, un notebook de 14 pouces, et le Swift 3. Les deux intégreront prochainement une carte graphique NVIDIA GeForce MX250.

En plus des notebooks Predator Triton 300 et Predator 500, la gamme recevra aussi un siège gaming immersif Predator Thronos Air.

Swift et Predator

Aspire all-in-one et vidéoprojecteur

Pour finir, cette IFA a permis la révélation de la nouvelle série Aspire C all-in-one proposera des PC tout-en-un, de 22, 24 et 27 pouces. En plus des processeurs Intel Core de 10e génération et un GPU NVIDIA MX130, ces nouveaux modèles offriront un SSD NVMe M.2 de 2 To et un disque dur de 2,5 pouces jusqu’à 2 To, tandis que la mémoire vive pourra être configurée jusqu’à 32 Go.

Acer a aussi annoncé le lancement de son projecteur LED ultramobile C250i. Celui s’équipera d’une résolution FHD et de 5 heures d’autonomie, afin de pouvoir profiter de vos films, séries ou jeux dans les meilleures conditions.

Aspire all-in-one