IFA2019 – NVDIA annonce le Quadro RTX 6000

NVIDIA et ASUS ont annoncé aujourd’hui le Quadro RTX 6000.

Le processeur graphique alimentera le portable le plus puissant au monde. Le ASUS ProArt StudioBook One, qui rejoint 11 nouveaux systèmes RTX Studio. Ce qui porte à 39 le nombre total de systèmes RTX Studio.



Un monstre de puissance

La Quadro RTX 6000 permet aux créatifs et autres innovateurs de tirer parti de la puissance d’un poste de travail de bureau haut de gamme. Où que soit leur travail, les professionnels peuvent exploiter le système basé sur RTX Studio. Gérer des données volumineux et accélèrer les flux de travail gourmands en calculs, tels que la création d’animations 3D. Ainsi, éditer une vidéo 8K, visualiser des jeux de données géophysiques volumétriques et également, effectuer des visites guidées de la conception de bâtiments en VR.



Les systèmes RTX Studio, qui intègrent les GPU NVIDIA Quadro RTX ou GeForce RTXTM, offrent également des performances avancées. Des fonctionnalités telles que le traçage des rayons en temps réel, ou encore l’accélération des vidéos 8K, ainsi que des millions de solutions techniques et créatives professionnels.

Le Quadro RTX 6000 pour les créatifs

“Les stations de travail mobiles RTX Studio offrent des fonctionnalités de pointe qui fournissent des performances exceptionnelles dans

un format léger et portable », a déclaré Bob Pette, vice-président de la visualisation professionnelle chez NVIDIA.

«Les créatifs et autres professionnels utilisant des plates-formes mobiles optimisées par le Quadro RTX 6000 peuvent exploiter fonctionnalités avancées et performances de RTX pour travailler sur leurs projets les plus exigeants de n’importe où. »



Des caractéristiques haut de gamme

ASUS ProArt StudioBook One offre ainsi la combinaison parfaite de performances et de portabilité avec la puissance de Quadro RTX 6000 et le nouveau système de conception de référence NVIDIA «ACE», y compris:

24 Go de mémoire GPU ultra-rapide.

Les noyaux RT et les cœurs de l’architecture NVIDIA TuringTM permettent un traçage des rayons en temps réel, outils d’ombrage avancés et d’IA améliorés.

Solution de refroidissement thermique dotée de chambres à vapeur de titane ultra-fines.

Technologie NVIDIA Optimus améliorée.

Adaptateur secteur Slim 300W haute densité.

Écran professionnel 4K 120Hz certifié PANTONE avec couverture de couleur 100% Adobe RGB.

«L’ASUS ProArt StudioBook One est le premier ordinateur portable à proposer le NVIDIA Quadro RTX 6000 dans un environnement mobile.

Offrant les performances les plus puissantes au monde afin que les utilisateurs puissent exécuter des charges de travail complexes où qu’ils aillent », déclare Samson Hu, co-PDG d’ASUS.