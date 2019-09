Hi)Pro-S500 est le nouvel interphone vidéo de Fenotek. Fondée en 2015 sur Marseille, Fenotek propose des solutions innovantes pour la Smart Home. La société s’applique à concevoir des systèmes complexes technologiquement, tout en étant simple et accessible d’usage. Sur cette nouvelle version, Fenotek apporte à son interphone connecté une mise à jour importante pour les professionnels du bâtiment.

Fenotek, l’interphone vidéo connecté qui fonctionne en 4G

Le Hi)Pro-S500 permet de répondre avec son smartphone aux visiteurs qui sonnent au domicile, que l’on soit chez soi ou à l’autre bout du monde. Idéal quand vous recevez des colis ou souhaitez dissuader certains voleurs de pénétrer dans votre demeure. Doté d’une caméra à haute définition, 720p, il permet de voir son interlocuteur et de discuter avec lui. Il est même possible d’ouvrir le portail ou d’allumer des lumières à distance, depuis l’application. Une connexion en WiFi de proposée, mais l’accès en 4G garantit une connexion fluide et sans problème de raccordement dû à la distance de la box Internet.

De plus, pour les utilisateurs qui pratiquent le AirBnb ou les maisons d’hôtes, l’interphone connecté de Fenotek permet de générer et de lire des QR Code uniques et sécurisés qui arrivent par email aux invités. En présentant ce QR Code devant la caméra du Hi)Pro-S500, ils pourront déclencher l’ouverture de la porte ou du portail pendant les plages horaires qui auront été définies. Les vidéos s’enregistrent automatiquement sur le cloud Fenotek. Sachant que l’ensemble des fonctionnalités sont gratuites, sans abonnement.

Un produit destiné aux particuliers, via un réseau professionnel

Fenotek reconnaît que les professionnels du bâtiment jouent un rôle essentiel dans l’installation du produit et l’assistance de l’utilisateur. « Ce sont eux les prescripteurs, nous avons donc souhaité les accompagner en leur permettant de proposer une solution complète, facile à installer et sans abonnement complémentaire. » – Bruno Davoine (Président Fenotek)

Un système d’appairage par scan permet de fluidifier et de simplifier à l’extrême le parcours d’installation. L’objectif étant de raccourcir le temps d’intervention de l’installateur sur le chantier et de minimiser les risques d’erreur de saisie. Ainsi le paramètrage et l’appairage ont été refondus par les équipes de Fenotek. Vous pourrez d’ailleurs retrouver notre test complet de l’interphone Hi) de Fenotek.

L’interphone connecté Hi)Pro-S500 de Fenotek sera disponible dans le réseau de distribution professionnel à partir du 7 septembre 2019.