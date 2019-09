Bad Boys For Life : le tandem tire sa révérence dans le trailer

Seize après le second volet de Michael Bay, Will Smith et Martin Lawrence préparent leur dernier coup d’éclat dans Bad Boys For Life.

Police Story

Après avoir livré deux volets explosifs, Michael Bay lâcha définitivement les rênes de la saga Bad Boys, jusqu’à ce qu’Hollywood vienne mettre ses sales pattes crasseuses dessus. Ainsi, après avoir fait du surplace pendant plusieurs longues années, le projet retomba dans les mains de Adil El Arbi et Bilall Fallah (Black, Gangsta, le futur Flic de Beverly Hills 4).

L’intrigue de Bad Boys For Life mettra les deux compères en proie à une nouvelle menace. Ainsi, après de longues années de pérégrination, Marcus, désormais inspecteur de police et Mike, en pleine crise de la quarantaine, devront s’unir à nouveau lorsqu’un mercenaire albanais, dont ils ont tué le frère, leur promet une importante prime.

Ces premières images sont en tout cas plutôt rassurantes. En effet, El Arbi et Fallah semblent respecter l’héritage laissé par Bay, en promettant fusillades, courses-poursuites et explosions, tout en saupoudrant le tout d’un zeste d’humour lourdingue à souhait. Reste à voir si la mise en scène des deux cinéastes sera à la hauteur. Côté casting, le duo formé par Will Smith et Martin Lawrence semble encore faire des étincelles, avec ce qu’il faut de cabotinage. Cependant, pas sûr que tout cela parvienne à rehausser la carrière du premier qui, depuis quelque temps, semble en pleine chute libre.

Les fans des deux premiers en auront donc pour leur argent tandis que les allergiques feront probablement trois crises d’épilepsie durant ce Bad Boys For Life, prévu pour le 22 janvier 2020.