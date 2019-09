HAVR, start-up créée en 2017 et récompensée de multiples fois, notamment lors du CES 2018, présente la toute dernière version de la BrightLock, la serrure connectée en Li-Fi. Accompagnée par Business France à l’IFA 2019, HAVR prépare le terrain en Allemagne avec cette nouvelle annonce. Un design totalement repensé et de nouvelles fonctionnalités ont été présentés sur le salon.

Une innovation lumineuse pour abandonner ses clés !

La serrure connectée BrightLock est une solution flexible, sécurisée et puissante, conçue pour gèrer les accès des entreprises et des particuliers. Grâce à la technologie Li-Fi, HAVR utilise le flash du smartphone (Android & iOS) pour ouvrir et fermer les portes facilement.

Depuis l’application, ou la plateforme Web, l’utilisateur peut crèer des accès personnalisés, les partager, modifier ou en révoquer l’accès, permettant ainsi le contrôle total des entrées et sorties. De plus, BrightLock permet de suivre l’activité de la serrure connectée en Li-Fi depuis ces supports. Ainsi, inutile de fabriquer des doubles de clés, la solution liée à la technologie permet un partage d’accès à grande échelle.

Une arrivée sur le marché imminente pour HAVR

Déjà testée auprès des plus grands groupes français (dont EDF et BNP Paribas), la serrure connectée BrightLock arrive pour 2020. L’IFA Berlin permet ainsi à la start-up de faire ses premiers pas sur le marché Allemand et préparer son internationalisation. L’entreprise souhaite trouver les équivalents Européens de ses clients français, afin d’effectuer des tests auprès de grands groupes Européens. Le design a entièrement été repensé. De nouvelles fonctionnalités, comme le LISA (Light Speed Activation), permettent maintenant à l’application de détecter et déclencher le flash sans chercher la clé. Comment ? Grâce à un QR Code posé sur le cylindre.

Préparez vous à oublier la forme des clés physiques, la technologie, notamment le smartphone, deviendra bientôt la clé du bonheur ! Toutes les informations sont à retrouver sur le site HAVR.