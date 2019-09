IFA2019 – Lenovo dévoile ses nouveaux PC

Lenovo présente ses nouveautés à l’occasion de IFA de Berlin. Ce grand salon du high-tech européen a lieu du 6 au 11 septembre.

IdeaPad S540 : Un pc portable ultrafin

La première nouveauté de Levono à IFA est un petit nouveau dans la gamme IdeaPad. Un PC ultrafin de 13 pouces. Les caractéristiques de ce produit sont les suivantes :

Processeur : AMD Ryzen 7 ou Intel Core i7 de 10e génération

RAM : Jusqu’à 16 Go DDR4

GPU : NVIDIA GeForce MX250

OS : Windows 10

Nouvel ordinateur portable Ideapad S540 13 pouces // IFA 2019

Une possibilité de configuration, qui devrait satisfaire l’ensemble des besoins. IdeaPad S540 adopte un écran QHD qui permet une meilleure qualité d’affichage ainsi que du son Dolby audio. Ajoutons que Lenovo propose de nombreuses fonctionnalités. En effet, on retrouve deux assistants vocaux (Alexa & Cortana) pour commander son ordinateur à la voix. Mais également, Windows Hello et sa caméra infrarouge avec capteur de mouvement garantissent des interactions plus intelligentes et une connexion plus simple sans rien toucher grâce à l’authentification biométrique.

Le nouveau Ideapad S540 de 13 pouces est annoncé au prix de 999 € et avec une disponibilité à partir d’octobre 2019.

Ideacentre A540 : Le All in One

Le Lenovo Ideacentre A540 est un nouvel ordinateur de bureau all in one. Deux écrans sont disponibles en 24 et 27 pouces. Sur sa base, on retrouve un chargeur sans fil qui fonctionne même si le PC est éteint. Le support métallique de l‘Ideacentre A540 avec son design original est parfait pour un bureau sobre.

L’Ideacentre A540 de 27 pouces est proposé en couleur gris minéral et il est équipé des processeurs Intel Core. // IFA 2019

On retrouve les configurations suivantes :

Processeur : Intel Core i7 de 9e génération ou AMD Ryzen (sur le 24”)

GPU : AMD Radeon RX560

Sur le modèle 27 pouces, il est possible d’avoir une résolution QHD. Par ailleurs, sur les deux dimensions, c’est possible d’avoir un écran tactile 10 points. Terminons par l’équipement audio avec des haut-parleurs JBL Harman avec la technologie Dolby audio.

L’Ideacentre A540 de 24 pouces sera disponible au prix de 799 € et le modèle de 27 pouces au prix de 999 €. Les deux modèles seront disponibles à partir de septembre 2019.

Chromebook C340 et S340 : La solution pour les étudiants

Lenovo à présenté des nouveautés à IFA concernant les Chromebook.

Le Lenovo Chromebook C340 est un 2-en-1 sous Chrome OS. Avec une taille de 11 pouces, il est encore plus petit qu’une feuille au format A4. Ajoutons qu’il est disponible en plusieurs coloris tels que rose sable ou gris platine. D’ailleurs, le Chromebook C340 possède un écran tactile et charnière flexible pivotant à 360°. En effet c’est pratique pour regarder un netflix dans le fond du lit.

Le nouveau Lenovo Chromebook C340 est proposé en deux tailles. (Modèle 15 pouces en gris minéral sur l’image) // IFA 2019

Lenovo a également présenté un modèle plus grand de 15 pouces avec un stockage interne de 128 Go. Sans compter que le plus grand modèle dispose d’un pavé numérique et un clavier rétroéclairé en option. Côté configuration un processeur allant jusqu’au Intel Core i3, parfaitement suffisant pour ce type de machine.

L’ordinateur portable convertible Lenovo Chromebook C340 de 11 pouces sera vendu au prix de 299 € et est disponible depuis août 2019. Le modèle de 15 pouces sera vendu au prix de 499 € et sera disponible à partir de septembre 2019.

Le Lenovo Chromebook S340 possède un processeur Intel en option, d’une protection antivirus intégrée. Les Chromebook brillent régulière par leurs autonomies record, ici Lenovo nous promet plus de 10 heures d’autonomie. Le S340 bénéfice d’un écran tactile FHD avec technologie IPS de 14 pouces. Avec un poids de seulement 1,4 kg, votre dos va vous dire merci.

Le nouveau Lenovo Chromebook S340 // IFA 2019

L’ordinateur portable Lenovo Chromebook S340 de 14 pouces sera disponible au prix de 299 € et est disponible depuis août 2019.

Chromebook ? Explication

Les Chromebook tournent sur l’os de Google et se destinent à des usages principalement bureautiques. En effet, ils fonctionnent en interaction avec le cloud de Google et Google Play. C’est une excellente solution pour les étudiants ou les personnes ayant juste des besoins de bureautique et de Netflix. Le gros avantage, c’est le prix de ses ordinateurs !

Si vous souhaitez plus d’information sur Chrome OS, je vous invite à (re)lire l’article ChromeOS, un système d’exploitation assez mûr ?

Lenovo L28u & Lenovo G34w : Des nouveautés côté écran

Lenovo marque IFA cette année avec des nouveautés côté écran.

Proposé en noir corbeau, l’écran Lenovo L28u possède un espace d’affichage plus grand que jamais. // IFA 2019

Le nouvel écran Lenovo L28u propose une diagonale de 28 pouces avec une résolution 4K. De plus, cet écran possède la technologie IPS (In-Plane Switching), une résolution restituant chaque pixel à la perfection. Lenovo cède également à la mode du bordeless pour son nouvel écran. Ajoutons qu’il est compatible avec la technologie AMD Radeon FreeSync pour éliminer les saccades et les problèmes de déchirure d’image et ainsi profiter d’une meilleure expérience de jeu.

L’écran Lenovo L28u de 28 pouces sera vendu au prix de 349 € et sera disponible à partir d’octobre 2019.

En jeu, la vision de jeux est un point crucial. Le Lenovo G34w un écran incurvé de de 1 500 mm et un format d’écran 21:9 ultralarge. En effet grâce à ce format, vous pouvez regarder des films comme au cinéma ou avoir une très grande vision de jeux. De plus, c’est très agréable pour faire du montage vidéo par excellence. Le Lenovo G34w propose une diagonale de 34 pouces et une résolution WQHD.

Le Lenovo G34w de 34 pouces sera vendu au prix de 599 € et sera disponible à partir de février 2020.

