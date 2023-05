Test – ALLPOWERS R600 : une solution énergétique portable et polyvalente pour vos aventures en plein air et bien plus

L’autonomie énergétique est un enjeu majeur dans de nombreux contextes de notre vie quotidienne. Que ce soit pour un camping en pleine nature, un voyage en Van, une urgence ou simplement pour profiter d’une source d’énergie portable lors d’un barbecue dans le jardin, les batteries à charge solaire comme l’ALLPOWERS R600 offrent des solutions pratiques et durables. Ces générateurs d’énergie portables permettent de rester connectés, d’alimenter divers appareils électriques et de sécuriser nos activités en extérieur. Nous avons testé le modèle R600 de chez ALLPOWERS pour évaluer ses performances.

Contenu du pack ALLPOWERS R600

Le pack ALLPOWERS R600 propose un ensemble complet pour répondre à vos besoins d’alimentation mobile. Il comprend :

ALLPOWERS R600 PowerBank : La pièce maîtresse, une batterie portable LiFePO4 de 299Wh avec plusieurs sorties.

Câble d’alimentation secteur AC : Pour recharger l’appareil lorsque vous avez accès à une prise de courant.

Câble MC4 vers XT60 : Un câble de 2 mètres de long pour connecter le PowerBank à un panneau solaire. La longueur généreuse du câble évite souvent le besoin d’une rallonge, même avec de grands panneaux.

Manuel d’utilisation : Un guide complet pour vous aider à comprendre et à utiliser correctement l’appareil.

Sac de protection pour câbles et accessoires : Un ajout pratique pour protéger et transporter facilement les accessoires du R600.

Caractéristiques et performances

Avec son onduleur de 600W (pouvant atteindre 1200W en crête), le R600 offre une capacité appréciable pour une station d’énergie de sa taille. Son temps de recharge rapide est également un avantage, passant de 0 à 100% en seulement une heure lorsqu’il est branché sur une prise murale. De plus, il est compatible avec la charge solaire rapide. Toutefois, le ventilateur peut être bruyant lors des rechargements, car il est nécessaire pour refroidir la batterie.

La batterie LiFePO4 intégrée promet une longue durée de vie, avec la possibilité d’être utilisée et rechargée plus de 3500 fois avant de tomber à 80% de sa capacité initiale, soit environ 10 ans d’utilisation régulière.

Le panneau solaire du ALLPOWERS R600

Le pack comprend un panneau solaire qui ajoute une dimension écologique et autonome à la station d’énergie portable ALLPOWERS R600. Il est conçu pour recharger efficacement le R600 en exploitant l’énergie solaire, ce qui est idéal pour les utilisateurs nomades, les campeurs ou ceux qui souhaitent réduire leur empreinte carbone. Le panneau solaire a une puissance maximale de 300W, permettant une recharge solaire rapide de la station d’énergie en 1h30m, en fonction de l’intensité du soleil. Il se plie pour une portabilité optimale et peut être facilement installé grâce à ses supports intégrés. Sa conception robuste le rend adapté aux conditions extérieures difficiles, ce qui en fait un compagnon fiable pour vos aventures en plein air.

Fonctionnalités supplémentaires

L’ALLPOWERS R600 propose également un mode UPS, offrant une alimentation de secours en cas de coupure de courant, ce qui est particulièrement utile en cas de mauvais temps ou de situations d’urgence. L’appareil est également équipé de plusieurs ports de sortie, dont deux prises AC, deux ports USB-C de 100W, deux ports USB-A de 18W et deux sorties DC de 120W, permettant de charger plusieurs appareils simultanément.

Il est également possible de contrôler et de surveiller la station d’énergie via une application mobile grâce à sa connectivité Bluetooth. L’application, bien que perfectible, permet de vérifier en temps réel l’état de la batterie et la consommation d’énergie des appareils connectés.

Conclusion

Malgré quelques améliorations à apporter à l’application mobile, l’ALLPOWERS R600 offre d’excellentes performances globales. Sa batterie LiFePO4 de 299Wh, son onduleur de 600W (1200W en crête) et ses multiples ports de sortie en font une station d’énergie portable polyvalente. Sa capacité de recharge rapide est un véritable atout pour les utilisateurs nomades.

De plus, son design compact et sa poignée de transport intégrée en font une solution facile à emporter pour vos activités en plein air. Son mode UPS offre également une sécurité supplémentaire en cas de coupure de courant imprévue.

L’ALLPOWERS R600 se positionne comme une excellente solution d’alimentation portable pour ceux qui recherchent une source d’énergie fiable et durable, que ce soit pour des activités de plein air, des voyages en camping-car ou des situations d’urgence.

En conclusion, l’ALLPOWERS R600 offre un excellent rapport qualité-prix et constitue un investissement judicieux pour ceux qui ont besoin d’une source d’énergie portable et polyvalente. Elle est d’ailleurs en promotion sur le site de la marque, actuellement à 489,99€ et avec le code 2FR15 vous avez 15% de réduction supplémentaire.