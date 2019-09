Créez votre propre podcast avec l’application Anchor

Le podcast devient un média de plus en plus tendance. Radio France & consorts trustent les premières places en matière d’écoute avec leur replay d’émissions. Mais avant d’être convoité par les grandes stations radiophoniques françaises pour augmenter leurs audiences, le podcast était (et reste) avant tout un espace d’expression libre ouvert à tous.

Et c’est avec cette idée qu’Anchor a dû voir le jour. Anchor est un application de podcast différente de celles qui pullulent sur l’Apple Store ou du Google Play Store. Alors que la concurrence propose des lecteurs de flux RSS, l’application va bien plus loin. Cette fois-ci, c’est vous qui êtes le créateur du contenu.

Votre téléphone devient un mini studio d’enregistrement

Anchor permet en effet de pouvoir créer depuis l’application son podcast et de le mettre en ligne. Et l’outil intégré est plutôt complet. Vous pouvez directement vous enregistrer depuis le micro de votre téléphone ou bien importer vos contenus audio depuis une source externe (Dropbox ou Google Drive). L’utilitaire de montage est plutôt ergonomique. Si une partie de votre enregistrement ne vous plait pas, vous pouvez le couper et agrémenter le tout d’un fond sonore.

Et l’application ne se limite pas à des enregistrement en solo. Vous pouvez aussi enregistrer vos épisodes avec vos amis à la manière d’une discussion Discord ! C’est une solution idéale pour ceux qui n’ont pas de studio d’enregistrement à disposition ou si vous êtes éloignés géographiquement.

Anchor apporte cette petite touche de professionnalisme à vos productions avec une banque de sons proposant des interludes et jingles, ainsi que des bruitages. Vous pouvez bien sur importer vos propres créations si vous le souhaitez. Il est même possible de proposer à l’écoute des extraits de 30 secondes de musique venant de Spotify ou Apple Music. Petit bémol, ces extraits ne seront audibles qu’à travers Anchor et sa version Web pour des raisons de droit d’auteur.

Une palette de sonore est inclus dans l’application pour habiller votre production audio

Tout semble pensé pour que l’enregistrement et le montage du podcast soient le plus accessible possible.

Lorsque votre montage est terminé, Anchor s’occupe ensuite de publier votre podcast au sein de l’application mais aussi sur les autres plateformes comme Apple Podcast (anciennement iTunes) ou Spotify. Et le tout bien sur gratuitement.

Il est possible de suivre les performances du podcast en un coup d’oeil

Mais faire du podcast avec Anchor ne s’arrête à simplement publier vos productions. Le service propose à ses créateurs un analytics intégré pour suivre l’évolution des écoutes de vos productions. L’application permet même la monétisation des podcast via des annonces publicitaires. Petit bémol, il est actuellement uniquement disponible pour les utilisateurs américains. Cette partie non traduite dans l’application ne laisse pas présager à un futur déploiement dans nos contrées radiophoniques.

Si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure podcastique, Anchor est disponible gratuitement sur iOS, le Google Play Store et en version web.