Windows 10, la mise à jour de mai est arrivée

Microsoft vient de publier la mise à jour majeure de mai (2004 ou 20H1) pour Windows 10, son système d’exploitation pour ordinateur. Au programme, on peut tout d’abord noter l’intégration de DirectX 12 Ultimate qui est une API dédiée notamment aux jeux vidéos. Dans la même veine, le gestionnaire de tâches prendra aussi en charge la gestion de vos cartes graphiques. Sinon, il y a également l’arrivée des bureaux virtuels ou encore d’une nouvelle interface pour l’état du réseau. Cette refonte de l’interface devrait surtout aider les utilisateurs d’ordinateurs qui ont une connectivité cellulaire. Il affichera en effet votre consommation de données. La mise à jour est déployée petit à petit sur les ordinateurs tournant sous Windows 10. Néanmoins si vous ne souhaitez pas attendre, il est toujours possible de passer par l’assistant de mise à jour mis à disposition par Microsoft.

Borderlands : The Handsome Collection est gratuit sur l’Epic Game Store

Quelques semaines après avoir proposé GTA V gratuitement à ses utilisateurs, l’Epic Game Store récidive en offrant Borderlands : The Handsome Collection à tous ses utilisateurs. Initialement vendue à 59,99€, cette édition comprend le très bon Borderlands 2 ainsi que Borderlands : The Pre-Sequel. Pour les fans de jeux d’action ou de jeu de rôle, c’est une offre à ne pas louper. L’univers créé par 2K est riche et regorge d’humour aussi noir que drôle. Plus que 5 jours avant que cette offre lié au Méga Soldes de l’Epic Games Store n’expire. Une fois obtenu, le jeu vous appartient à vie.

L’application de traçage StopCovid arrive très bientôt

On en parlait très récemment, l’application Stop Covid est toujours en développement dans le but d’informer les utilisateurs volontaires s’ils ont croisé le chemin d’un autre utilisateur porteur du virus. Aujourd’hui, sa mise en service a été votée et approuvée par l’Assemblée Nationale et le Sénat, ce qui devrait accélérer son déploiement. Également validée par la CNIL, certains restent réticents du fait que l’application suit ses utilisateurs à la trace. Certains députés au contraire partisans du projet rappellent que cette application fonctionne sur la base du volontariat : personne n’est forcé de l’installer, mais l’Etat compte sur la solidarité de ses citoyens pour contribuer à l’effort national. L’application devrait être disponible sur tous les appareils compatibles dans les prochains jours.

On espère que les actualités du jour autour de StopCovid, Borderlands et Windows 10.

