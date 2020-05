Huawei se tourne vers Dailymotion, OnePlus annonce l’arrivée de smartphone plus abordables et BlaBla Car lance BlaBla Ride – La Pause Café

Sirotez votre pause café avec les actualités Tech et Pop Culture sorties de la veille (27 mai). Au programme aujourd’hui, BlaBlaCar lance son service de trottinette en libre accès BlaBla Ride, OnePlus va proposer des smartphones moins chers et Huawei se tourne vers Dailymotion.

OnePlus confirme l’arrivée de smartphones plus abordables

D’année en année, le prix des smartphones Oneplus ne fait que de grimper. On peut prendre l’exemple sur le Oneplus 8 Pro qui est vendu à partir de 899€ en France. C’est pourquoi Pete Lau, le cofondateur de Oneplus, a confirmé vouloir proposer de nouveau des smartphones plus abordables à travers une interview à Fast Company. Sans donner le nom, on imagine qu’il s’agira du prochain Oneplus Z.

Pour rappel, le smartphone devrait posséder un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90Hz avec un tarif assez intéressant. Néanmoins nous n’avons pas plus d’informations sur le processeur qui sera utilisé. Cette nouvelle stratégie devrait permettre à Oneplus de récupérer ses fans dont le prix les a écartés de la marque.

Crédit photo : @OnLeaks & @91Mobiles

Huawei conclut un partenariat avec Dailymotion

Depuis maintenant un an, les États-Unis interdisent à leurs compagnies tout commerce avec le géant chinois Huawei. Désormais privé des services de Google, le constructeur doit développer ses propres outils pour se passer au maximum du soutien des Américains. En revanche, il faut trouver une alternative à YouTube pour ses utilisateurs gourmets de la plateforme, mais qui n’y auront pas accès depuis leur smartphone Huawei. C’est l’entreprise vient de créer un tout nouveau partenariat avec Dailymotion. Le service de vidéo déclare ainsi dans un communiqué de presse que l’application « Huawei Video intègre désormais la solution technologique vidéo de Dailymotion dans son application : un player vidéo et un catalogue important de vidéos ».

BlaBlaCar lance BlaBla Ride, une solution de trottinette électrique en libre-service

Avec le Covid-19, les moyens de déplacement sont repensés avec une recrudescence de l’utilisation du vélo. Mais si pédaler n’est pas votre fort, BlaBlaCar vient de s’associer avec Voi pour lancer Blabla Ride en France. Ce partenariat va ainsi permettre le déploiement de trottinettes électriques estampillées Voi et BlaBla Ride sur tout le territoire. Le nouveau service sera disponible directement au sein de l’application BlaBlaCar dans quelques mois.

Concernant les utilisateurs de Voi, rien ne change et ils pourront toujours utiliser les trottinettes électriques comme auparavant. C’est toujours dans l’optique de réduire l’utilisation de la voiture et permettre aux personnes inquiètes de prendre les transports en commun de pouvoir se déplacer librement. La date de lancement n’est pas encore connue, mais cela devrait s’accélérer pour un lancement officiel dans les semaines ou les mois qui viennent.

On espère que les actualités du jour autour de BlaBlaCar, OnePlus, Huawei et Dailymotion. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies

Choix des sujets et mise en page Scotti