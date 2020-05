Nouveau jailbreak de l’iPhone, Huawei dit au revoir au processeurs Kirin et StopCovid se dévoile – La Pause Café

Sirotez votre pause café avec les actualités Tech et Pop Culture sorties de la veille (26 mai). Au programme aujourd’hui, jailbreak d’iPhone sous iOS 13.5, Huawei dit adieu aux processeurs Kirin et StopCovid se dévoile.

Huawei ne disposera plus de processeur Kirin à cause des États-Unis

L’embargo imposé par les États-Unis à Huawei n’est pas près d’être levé au vu des dernières nouvelles. En effet, le gouvernement américain a décidé de durcir le ton et ainsi mettre des bâtons dans les roues de la firme chinoise. La présidence américaine a interdit aux constructeurs non américains de semi-conducteurs de livrer des composants à Huawei. Une manière de freiner l’expansion de la société. Dans les faits, les puces Kirin livrées par TSMC ne pourront plus être livrées, car cela s’inscrit dans une nouvelle législation qui permet au gouvernement américain de réguler les marchés qui disposent de technologies américaines.

Pour parer a l’éventualité de ne plus pouvoir créer ses propres puces, Huawei à déjà délégué une partie de sa production à SMIC. Une initiative qui devrait permettre à la firme asiatique de sortir la tête de l’eau. Mais pour combien de temps ? Qu’on se le dise, la guerre qui oppose les États-Unis et la Chine n’est pas prête de s’arrêter.

Un nouveau jailbreak de l’iPhone est arrivé avec iOS 13.5

À peine mis à disposition en version stable, un jailbreak d’iOS 13.5 est déjà disponible. En effet, c’est l’équipe d’uncover vient de mettre à jour leur jailbreak vers la version 5 compatible avec iOS 13.5. Pour rappel, uncover est un jailbreak semi-untethered qui en termes simples, utilise une faille d’iOS qui n’est pas encore connue d’Apple mais qui perd ses privilèges en cas de redémarrage. Heureusement l’avantage de ce type de jailbreak est qu’il suffit de cliquer sur un bouton pour le jailbreaker à nouveau.

Pour installer ce jailbreak, il suffit simplement d’installer l’Altstore, une alternative à l’App Store. Puis, d’aller sur le site d’uncover, cliquer sur « ouvrir dans l’altstore » et enfin jailbreaker votre iPhone à l’aide de l’application uncover. Une fois terminé, Cydia sera installé sur votre appareil. Notez qu’il ne sera pas possible de passer à une autre version d’iOS tant que vous n’avez pas supprimé le jailbreak à l’aide du rootfs.

StopCovid se dévoile en image

Depuis quelques semaines maintenant, le gouvernement français travaille à l’élaboration d’une application mobile visant à informer ses utilisateurs s’ils ont croisé le chemin d’une personne dépistée positive au COVID-19. Au départ, il était prévu que Google et Apple contribuent à son développement, mais cette idée n’est finalement pas retenue. En revanche, le travail semble bientôt achevé, car des captures d’écran de l’interface ont été diffusées.

D’apparence simple, elle utilise les connectivités de proximités telles que le Bluetooth pour communiquer avec les appareils à proximité détenteurs de la même application. Son interface, si elle est identique à sa sortie officielle, semble épurée et va à l’essentiel. Un utilisateur positif peut s’enregistrer comme tel en scannant un QR code délivré lors de son dépistage. On retrouve également un rappel des gestes barrières qu’il est essentiel de respecter et la possibilité de partager l’application à ses proches. Et si on le souhaite, on peut désactiver le suivi de l’appli via un simple bouton. L’application devrait fonctionner sur la quasi-totalité des smartphones en France, voire des montres dédiées, avec l’aide de Withings.

On espère que les actualités du jour autour de StopCovid, iPhone et Huawei. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies

Choix des sujets et mise en page Scotti