PayPal adopte le paiment par QR Code, Apple TV+ change de stratégie et Facebook Shops – La Pause Café

Facebook, se lance désormais dans le commerce en ligne. Plus précisément, le réseau social permettra bientôt à ses utilisateurs propriétaires de commerces de créer des espaces de ventes à la manière d’un e-shop directement sur l’application. Après Marketplace qui facilite le commerce entre particuliers, le géant américain veut attirer les petits professionnels et les aider à se démarquer. Instagram fait également partie du projet, avec pour possibilité pour les influenceurs de mieux mettre avant leurs produits, notamment lors de diffusions en direct et donner un accès direct aux consommateurs vers les sites d’achat. Les potentiels clients pourront contacter les vendeurs via une des applications de messagerie du groupe Facebook : Messenger, Instagram et WhatsApp. Cet été, Instagram Shops sera lancé aux États-Unis. Directement intégrées dans l’appli de base, les boutiques seront accessibles depuis l’onglet « Explorer » et proposent une nouvelle façon de faire du shopping.

Le paiement par QR Code vient d’être adopté par PayPal

Avec la pandémie du COVID-19, le paiement sans contact est devenu le moyen de paiement privilégié pour payer. C’est pourquoi PayPal, un service de paiement, s’adapte à la situation et vient de mettre à jour son application Android et iOS. Désormais, il est possible de passer des transactions à l’aide de QR Code à la manière d’Alipay en Chine. En peu de temps, vous pouvez générer un QR Code avec le montant de la transaction au préalable. Le destinataire aura ensuite juste à scanner le QR Code pour passer la transaction. Cette nouvelle fonctionnalité arrive au bon moment puisqu’elle devrait permettre de mieux respecter la distanciation sociale en pleine crise sanitaire. Par ailleurs, c’est aussi pour cette raison que l’entreprise ne prélèvera pas de commission sur ces paiements pour le moment. La fonctionnalité est disponible dans la plupart des pays européens, aux États-Unis, au Canada ou même à Hong Kong. Pour ce faire, mettez à jour l’application PayPal via le Play Store ou l’App Store.

Apple TV+ change de stratégie et va étoffer son catalogue du contenu non exclusif

Sortie en 2019, Apple TV+ se dotait exclusivement de contenus originaux pour venir titiller Netflix et Amazon Prime Video. Et malgré des programmes de qualités, le catalogue proposé n’est pas très étoffé et un utilisateur assidu en fait vite le tour. Pour pallier à cette faiblesse, la firme de Cupertino va prochainement intégrer du contenu non original à son service. Car malgré le fait qu’Apple TV+ soit offert à chaque acheteur de certains produits pommés pour une durée déterminée, le nombre d’utilisateurs est en berne par rapport à la concurrence. Rappelons qu’à sa sortie, Disney+ à vu ses serveurs vaciller à cause d’une trop grande affluence. C’est donc en vue d’ouvrir son catalogue qu’Apple s’est octroyé les droits de Greyhound, film initialement prévu pour une sortie au cinéma en juin prochain, pour le diffuser sur sa plateforme de SVOD. L’exclusivité durera 15 ans pour la bagatelle de 70 millions de dollars.

