Ubisoft porte plainte pour l’honneur de Rainbow Six: Siege

Une plainte de la part d’Ubisoft contre Apple et Google (avec leur soutien) a vu le jour pour plagiat de leur jeu phare, Rainbow Six: Siege. Effectivement, un jeu développé par une filiale d’Alibaba du nom d’Area F2 est qualifié comme une copie conforme de Rainbow Six: Siege en pleine audience le vendredi 15 mai 2020 à Los Angeles. Apple et Google refusent tous deux de supprimer le jeu des magasins d’applications malgré cette plainte à leur intention. Nous rajoutons que se sont Apple et Google eux même qui ont conseillé à Ubisoft de porter réclamation contre cette calomnie. Le plagiat est mauvais et interdit par la loi. À l’occurrence, cette fameuse filiale d’Alibaba a impunément copié le jeu sans foi ni lois. En France, une copie sans mentions de l’auteur est sanctionnable de trois ans de prison ainsi que de 300 000 euros d’amendes.

Rainbow Six: Siege part en guerre

Rainbow Six: Siege est le jeu compétitif le plus joué au monde et appartient intégralement à Ubisoft. Cette pâle copie est saisissante étant donné qu’elle a carrément repris l’écran de sélection de l’opération au résumé finale, etc. Les concurrents sont constamment en train de copier le succès du jeu pour leur propre compte. De ce fait, gagner de l’argent sur le dos d’Ubisoft et sur le dos du jeu. Vous pouvez voir une vidéo du jeu Area F2 ci-dessous. Nous voyons vraiment que cette copie est très bien réalisée. Si nous faisons abstraction de la partie supérieure droite de l’écran, nous nous croyons sur Rainbow Six: Siege.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de la suite des événements au sujet de cette plainte. Ainsi que de l’avenir de cette pâle copie d’Area F2. Le jeu est disponible sur iOS et Android. En attendant venez découvrir le trailer de Assassin’s Creed: Valhalla.