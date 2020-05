Assassin’s Creed: Valhalla – Trailer et informations du nouvel univers Vikings

Il y a presque deux ans que nous n’avons plus eu le droit à un Assassin’s Creed. Le dernier pointé, Assassin’s Creed: Odyssey nous faisait traverser l’histoire grecque en compagnie d’Alexandra ou Alexios, descendant tous deux de Léonidas. Cet opus se déroule 431 ans avant Jésus-Christ et 382 ans avant les aventures de Bayek dans Assassin’s Creed: Origins. Cette fois-ci, nous sommes projetés dans l’ère viking dans Assassin’s Creed: Valhalla. Le jeu doit sortir à la fin de cette année 2020 sur les nouvelles générations de consoles, Stadia et sur les anciennes. Pendant ce temps, explorez notre test sur Assassin’s Creed : Pirates un jeu sorti sur Android et iOS.

Cet exode sur l’univers viking s’est ébruité le 8 janvier dernier. Par la voie d’un tweet de HyperYourGames qui a réussi à faire un screen de la page de vente d’Assassin’s Creed : Ragnarok — Valhalla Édition (ce n’est plus le nom exact). De plus, un easter egg émanant du jeu The Division 2 avait été découvert. Celui-ci représente un homme possédant la Pomme d’Eden avec une mention Valhalla.

Alle Jahre wieder: Amazon hat den nächsten Assassin's Creed-Ableger aufgelistet. Hört auf den Namen Assassin's Creed: Ragnarok. pic.twitter.com/ynDRPVwsJI — Hype Your Games🎮 (@HypeYourGames) January 8, 2020

Assassin’s Creed repart dans le « futur »

Cet opus doit nous emmener dans les années 800 et 1066. Dans Assassin’s Creed : Valhalla, nous pourrons pareillement choisir le genre du personnage que nous jouerons, à savoir masculin ou féminin. Le jeu demeure toujours dans le style de ces trois ainés. À savoir, un style RPG qui peut plaire ou non. En compagnie de Eivor, vous bâtissez votre monde dans un temps médiéval où chaque ombre peut être destructrice. Les choix que vous ferez seront pour la plupart décisifs tout le long de votre aventure. Vous aurez l’occasion de partir à la conquête de l’Angleterre avec votre horde de Vikings et faire grandir votre colonie. Dans cet opus, nous pourrons jouer en ligne avec nos camarades.

Nous sommes profondément pressés de mettre la main sur ce nouvel Assassin’s Creed : Valhalla. Le 29 avril 2020, Ubisoft a réalisé un live sur un artwork splendide d’Assassin’s Creed : Valhalla. À la fin de celui-ci, une date de trailer apparu faisant attendre le 30 avril 2020 à 17 h. L’heure du trailer est arrivée et nous voilà sous le charme.

Alors que le combat fait rage, un corbeau vole au-dessus du champ de bataille. Eivor comprend qu’il s’agit d’un signe et que Odin veille sur la horde de Vikings. Soudain, un monstrueux guerrier approche et commence un combat avec Eivor. La montagne mène et alors que tout semble fini pour le Viking, un bruit distinguable entre mille se fait entendre et la montagne tombe à genoux. La lame secrète plantée dans la tête, c’est à ce moment que nous comprenons clairement que celle-ci fait enfin son grand retour. Nous avons pu également voir l’utilisation du tomahawk.

Pas beaucoup plus d’informations

Nous pourrons avoir de plus vastes informations durant des conférences de Sony Interactive Entertainment et de Microsoft prochainement. Les deux constructeurs doivent présenter en mai leurs consoles et/ou les jeux prévus au lancement. Il est totalement envisageable qu’Ubisoft attende le Summer of Gaming, Future PC Show ou alors le PC Gaming Show pour dévoiler un peu plus leur nouveau titre. En tout cas, des bruits de couloir assez récent émettent la possibilité d’un retour du jeu en coopération. Le bateau sera également de la partie, mais dans un but purement d’exploration.

Précommandes et Prix

À la fin du trailer, nous sommes informés que Assasin’s Creed : Valhalla sera disponible fin d’année 2020 et qu’il sera disponible sur PC, PS4/PS5, Xbox One/Series X et Stadia. Comme à son habitude, Ubisoft propose trois versions du jeu : Standard (59,99 €), gold (99,99 €), Ultimate (119,99 €) ainsi qu’une version Collector (199,99 €) avec des objets premium ! Les joueurs PC pourront télécharger le jeu en passant par l’Epic Game Store et l’Ubisoft Store. De l’autre côté de l’atlantique, le jeu sera disponible par le biais de l’abonnement Uplay+. Néanmoins, aucune information à l’heure actuelle sur cette même disponibilité en France.

Article réalisé par Gabriel et Brandon