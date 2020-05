Sirotez votre pause café avec les actualités Tech et Pop Culture sorties de la veille (vendredi 1er mai). Au programme aujourd’hui, Nintendo Switch Online gratuit, Ubisoft dévoile un trailer d’Assassin’s Creed Valhlalla et Xiaomi annonce les Redmi Note 9, Note 9 Pro et Mi 10 Lite.

Assassin’s Creed Valhalla continue de se dévoiler avec un trailer

Hier, un des jeux majeurs de 2020 a été annoncé via un trailer époustouflant : Le nouvel opus de la série Assassin ‘s Creed : Valhalla. D’après la vidéo officielle, l’histoire se déroule désormais à l’époque des Vikings, à l’an 800. En incarnant un personnage qui fait évoluer l’histoire au fur et à mesure de ses actions, des combats épiques sont à présager et le gameplay promet d’être nourri et dynamique. Comme toujours, le jeu sera disponible fin 2020 en versions Standard, Gold, Ultimate et Collector pour les plus fans. Vous pouvez retrouver un article détaillé sur cette annonce ici.

Nintendo Switch Online gratuit pour une période de 7 jours

Le confinement qui dure déjà depuis plus d’un mois dans notre contrée hexagonale nous fait faire preuve d’inventivité pour s’occuper. L’industrie de jeux vidéo l’a bien compris avec Sony qui propose la saga Uncharted et Journey aux joueurs PS4. Hier Nintendo a répliqué en proposant au possesseur de Switch l’accès gratuit et en illimité de son service Nintendo Online pendant une semaine. Habituellement à 3,99€ le mois, ce cadeau permettra l’accès complet à plus de 70 jeux NES et SNES mais aussi l’accès à l’application smartphone et la possibilité de mettre ses différentes sauvegardes sur le cloud. Sachez qu’en bonus, la démo gratuite de Splatoon 2 vient de sortir. Pour accéder à l’offre, rendez-vous dans le Nintendo Store de votre console.

Trois nouveaux smartphones Xiaomi pour le marché français

Malgré la pandémie que nous vivons actuellement, les constructeurs continuent à sortir de nouveaux modèles de smartphones. C’est notamment le cas de Xiaomi. En effet, l’entreprise vient d’annoncer 3 nouveaux smartphones, le Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro ainsi que le Mi Note 10 Lite. Les principales différences se situent d’abord sur le type d’écran par exemple. En effet, les Redmi Note 9 et 9 Pro ont une dalle LCD alors que le Mi Note 10 Lite profite d’une dalle AMOLED. On peut aussi évoquer les différences de performance entre les 3 modèles. Le Note 9 propose un processeur Mediatek Helio G85 alors que le Note 9 Pro profite lui d’un Snapdragon 720G. Quand au Mi Note 10 Lite, il propose la même puce que les Mi Note 10 et Note 10 Pro, c’est à dire le Snapdragon 730G.

Enfin, ils ont tous une batterie de 5020mAh ou de 5260mAh sur le Note 10 Lite. Pour plus d’informations, découvrez notre article détaillé sur les Xiaomi Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro et Mi Note 10 Lite.

On espère que les actualités du jour autour du Nintendo Switch Online, Assassin’s Creed Valhalla et Xiaomi. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Retrouvez la Pause Café des jours précédents juste ici:

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies

Choix des sujets et mise en page Scotti