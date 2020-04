Sirotez votre pause café avec les actualités Tech et Pop Culture sorties la veille (mercredi 30 avril). Au programme aujourd’hui, Google Meet devient gratuit, l’iPhone 12 signe le retour de Touch ID et Epic Games force la double authentification.

L’Epic Games Store force la double authentification

Pour des raisons de sécurité, la plateforme Epic Games Store oblige désormais les joueurs à utiliser le système de double authentification pour récupérer les jeux gratuits de la semaine. Cette condition est cependant temporaire déclare Epic Games « À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 21 mai, l’authentification à deux facteurs (A2F) sera périodiquement requise pour bénéficier des jeux gratuits sur l’Epic Games Store ». L’objectif de l’éditeur est simple: inciter ses utilisateurs à activer et garder la double authentification afin de mieux protéger leurs comptes.

Touch ID de retour sur l’iPhone 12 d’Apple

Après des rumeurs autour du design de l’iPhone 12, c’est au tour de son système de déverrouillage de nous en dire plus. Les dernières rumeurs en date, lancées par l’Economist Daily Times, font état d’un retour de Touch ID en complément de Face ID. Intégré dans un futur écran OLED, Touch ID se dispenserait de bouton physique à l’instar du Samsung Galaxy S20. Cette double technologie d’authentification serait l’un des privilèges du nouveau smartphone haut de gamme de la firme de Cupertino. Pas moins de trois sous-traitants seraient embauchés par Apple pour produire en quantité suffisantes ces écrans nouvelle génération. Un récent partenariat entre BOE, Qualcomm et GIS concernant la reconnaissance d’empreinte digitale par ultrasons sous l’écran semblerait confirmer les rumeurs. Quid du prix ? Réponse en septembre prochain si le calendrier n’est pas chamboulé par la crise sanitaire du Covid-19.

Google Meet devient gratuit et disponible pour tous

Dans une période de confinement face à la pandémie du COVID-19, les services de visioconférence ont un succès sans précédent. C’est pourquoi de nombreuses entreprises comme Facebook font face à la demande avec Messenger Rooms par exemple. Désormais c’est au tour de Google. En effet, la multinationale vient de rendre disponible Google Meet pour tous de façon gratuite. Jusqu’ici, le service était seulement proposé pour les entreprises et dans l’enseignement par G Suite. Ainsi, il est enfin possible de créer des réunions sur Google Meet jusqu’à 100 (contre 250 pour les entreprises) personnes sans frais. D’ailleurs, pour le moment, Google Meet garde un avantage par rapport à Zoom, il n’y a pas de limites de temps ! Pour utiliser le service, rendez-vous simplement sur le site de Google Meet ou sur l’application. Il ne reste ensuite plus qu’à créer une réunion et inviter des personnes via un lien. Découvrez plus d’informations à propos de ce service de visioconférence dans notre article.

