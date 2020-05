Animal Crossing New Horizons, les nouveaux insectes et poissons de mai

Tous les mois, un roulement de poissons et d’insectes s’effectue dans Animal Crossing New Horizons. On voit ainsi partir quelques espèces pour en voir arriver de nouvelles. Afin de vous aider à compléter votre collection personnelle ou celle de Thibou, nous avons répertorié toutes les évolutions du bestiaire du mois de mai. Découvrez ainsi dans notre article les animaux qui nous quittent, les nouveaux arrivants et ceux qui ont encore quelques jours devant eux avant de disparaitre de l’hémisphère sud.

Animal Crossing New Horizons – Les insectes et poissons du mois de mai

👋 Les départs du mois d’avril

Seulement quatre espèces nous quitteront suite à l’arrivée du mois de mai. La patience ou le changement de date dans votre console seront les seules solutions pour revoir apparaitre ces animaux. Les nombreux farmers verseront une petite larme en voyant partir la Tarentule, source de richesse exploitée depuis la sortie du jeu (8 000 clochettes l’unité). On souhaite aussi bon vent au gigantesque Marlin bleu, Thon et la très récurrente Limande.

Marlin Bleu – Limande – Thon – Tarentule

🦋 Les nouveaux insectes du mois de mai

La faune et la flore d’Animal Crossing New Horizons accueillent huit nouveaux insectes. Les espèces à chasser sont le Troides alexandrae (rare), le Cordulégastre, le Mormolyce, le Scorpion (très rare), le Dytique, le Rosalia batesi (rare), le Sasakia charonda et le Patineur. Le plus rentable en clochettes est bien évidemment le Scorpion (8 000 clochettes), doux remplaçant de la très agressive Tarentule.

Troides alexandrae – Cordulégastre – Mormolyce – Scorpion

Dytique – Rosalia batesi – Sasakia charonda – Patineur

🐟 Les poissons de mai

Du côté aquatique, huit nouveaux poissons font leur apparition en mai dans les fonds marins d’Animal Crossing New Horizons. Commençons avec la poiscaille que vous croiserez le plus souvent: la Grenouille, le Poisson arc-en-ciel, le Poisson docteur ainsi que la Silure. Les poissons rares quant à eux seront la Carangue grosse tête, le Poisson ange, le Combattant et le Coryphène. Un petit tour à la boutique Nook pourra vous rapporter entre 2 500 (Combattant) et 6 000 clochettes (Coryphène) pour ces spécimens.

Poisson docteur – Carangue grosse tête – Grenouille – Silure

Poisson ange – Poisson arc-en-ciel – Combattant – Coryphène

⏳ Dernier mois pour ces animaux dans Animal Crossing New Horizons

En vue de leur disparition après le mois de mai, nous vous conseillons de vous concentrer fortement sur la pêche et la chasse de quatre êtres vivants. Au niveau des insectes, on sera heureux de voir enfin le Taupe-grillon et son chant se volatiliser enfin. Le très longiligne et rare Poisson ruban, avec sa valeur de rachat de 9 000 clochettes, disparaitra aussi. La Truite dorée et la Loche d’étang migreront aussi avec lui dans de nouvelles eaux.

Taupe-grillon – Poisson ruban – Truite dorée – Loche d’étang

Plus d’informations sur les lieux et heures d’apparition ainsi que le prix des espèces, rendez-vous sur AC Online.

