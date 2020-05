Free propose un forfait mobile avec 60 Go de 4G pour 9,99€

Et c’est reparti pour un tour ! Après un forfait à 2€ boosté et une vente privée avec smartphone gratuit, Free Mobile ajoute 10 Go à son forfait mobile à 9,99€. On arrive ainsi à un total de 60 Go de données mobiles. Découvrez ce que contient cette offre dans notre article.

Nouvelle offensive Free avec un forfait mobile 60 Go pour 9,99 euros

En vue du prolongement des offres mobiles à 60 Go chez Sosh et RED by SFR, Free contre attaque de façon virulente. Le célèbre opérateur Free, connu pour casser les prix, propose un forfait mobile avec 60 Go en 4G d’internet mobile pour seulement 9,99€. Pour exemple, ses concurrents proposent des offres similaires mais à 12€.

Pour commencer en douceur, le forfait mobile propose très classiquement les appels SMS et MMS illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et dans les DOM. L’enveloppe de 60 Go est l’argument de vente principale de ce forfait. Il pourra convenir à n’importe quel utilisateur consommant régulièrement du contenu multimédia sur internet. Au niveau des options offertes à l’étranger, Free Mobile met à disposition 4 Go par mois de données mobiles ainsi que les appels, SMS et MMS illimités vers la France depuis l’Europe et DOM.

L’offre limitée Free est disponible dès maintenant, et ce jusqu’au 5 mai. Celle-ci est sans engagement et reste au prix de 9,99€ par mois pendant un an. Au-delà de ce délai, le forfait passera à un prix de 19,99€ tous les mois.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

Découvrez nos derniers articles sur les offres mobiles du moment