Free booste son forfait mobile à 2€ avec plus de 4G !

L’offre mobile à 2€ de Free Mobile est aujourd’hui revu à la hausse. En plus de passer de 2 à 4 heures d’appel, celui-ci gagner pas moins de 950 Mo de données mobiles 4G. Une bonne occasion pour sauter le pas lors du confinement. En effet, cette période nous amène à moins utiliser nos données mobiles au profit du Wi-Fi.

Généralement habitué à de grosses quantités de data, il serait peut être temps de changer de camp. Outre le fait de faire une bonne cure de désintoxication à son smartphone, un forfait avec peu de données mobile se veut aussi intéressant en vue de l’augmentation des hotspots Wi-Fi sur le territoire français. C’est pourquoi nous pensons que ce forfait est surement le plus économique et utile du moment.

Quoi de neuf dans le forfait mobile Free à 2€ par mois ?

Free vient de mettre à jour son forfait mobile à 2€ pour une période déterminée. L’offre est ainsi disponible dès aujourd’hui, et ce jusqu’au 30 avril 2020. Commençons tout d’abord par ce qui ne change pas dans ce forfait. Les SMS et MMS restent illimités en France métropolitaine et vers les DOM. Concernant vos voyages, les appels sont limités à deux heures et vous disposez de 50/Mo par mois. Si vous dépassez cette limite, chaque Mo vous coutera un surplus de 0,05€.

Le changement se veut principalement au niveau des data mobiles en France ainsi que de la durée de communications comprise cette offre Free. En effet, le forfait 4G passe de 50 Mo d’internet à 1 Go. Une augmentation 20 fois supérieure au précédent forfait. Au niveau des appels, la durée double et passe ainsi de 2 à 4 heures par mois. Ces coups de fil doivent se faire depuis la France métropolitaine vers les mobiles et fixes de France. Petit bonus, vous pouvez aussi passer ces communications vers les États-Unis, le Canada, la Chine et les DOM ou les fixes de 100 destinations définies par Free.

Petit rappel, mais pas des moindres, la souscription à l’offre Free vous obligera à rajouter des frais de 10€ pour la commande de votre nouvelle carte SIM.

Découvrez nos derniers articles sur les offres mobiles du moment: