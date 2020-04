Le Magic Keyboard pour l’iPad Pro d’Apple est en précommande

Avec son nouvel iPhone SE (2020), Apple a également commencé les précommandes du Magic Keyboard pour les iPad Pro de 2018 et 2020.

Magic Keyboard : un clavier pour les iPad Pro avec un pavé tactile

À la sortie de l’iPad Pro (2020) en mars dernier, Apple avait également présenté son nouveau Magic Keyboard. Contrairement aux Smart Keyboards, celui-ci a l’avantage d’utiliser le même clavier que le nouveau MacBook Air de 2020. Il ne s’agit pas ici du design en « papillon » mais bien celui à « ciseaux » qui est bien plus durable. La sensation de frappe serait ainsi bien plus confortable par rapport au classique Smart Keyboard. Par ailleurs, le clavier est désormais équipé d’un rétroéclairage, utile en environnement sombre. Avec ce nouveau Magic Keyboard, Apple signe également l’arrivée du pavé tactile.

En effet, avec ce nouvel étui, Apple a amélioré le support des souris au sein d’iPadOS et iOS 13.4. Pour rappel, le curseur sur iPadOS était plus une fonction d’accessibilité jusqu’ici. Le pavé tactile présent dans le Magic Keyboard permet donc la prise en charge de l’ensemble des nouveautés au niveau du curseur et des gestes d’iPadOS.

Support du curseur au sein d’iPadOS 13.4

L’installation du Magic Keyboard est similaire à la version classique de l’accessoire. Il suffit d’attacher le clavier à l’iPad via son connecteur magnétique ce qui entraîne la lévitation de l’appareil et l’alimentation de l’étui. Ce design en « lévitation » vous permettra d’ajuster jusqu’à 130 degrées l’angle de votre tablette. Notez qu’Apple a aussi ajouté un port USB-C sur la tranche de l’accessoire pour recharger votre iPad par exemple.

Disponibilités, compatibilité et prix

À la sortie des nouveaux iPhone SE hier, le 15 avril, Apple a également mis en précommande le Magic Keyboard. Vous pouvez le commander sur l’Apple Store en ligne dès aujourd’hui. La livraison aura lieue dès la semaine prochaine. L’accessoire est disponible à partir de 339 euros pour les iPad Pro 11 pouces et à 399 euros pour la version 12,9 pouces. Notez que le retrait en Apple Store n’est pas possible puisqu’ils sont fermés à cause de la pandémie du COVID-19. Enfin, bonne nouvelle, le clavier est aussi compatible avec les iPad Pro de 2018 en plus des nouveaux.