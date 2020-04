Apple a sortie l’année dernière les iPhone 11 et 11 Pro. Cette année, nous aurons le droit au (digne ?) successeur de l’iPhone SE sorti il y a déjà quatre ans. Cette gamme d’iPhone est axé pour les petites bourses tout en profitant du prestige et qualités de l’iPhone. D’ailleurs, ce nouveau iPhone SE 2020 devrait arriver sous peu. Alors que savons-nous sur ce nouvel iPhone ?

L’intérieur d’un iPhone 11

Il y a plusieurs rumeurs qui attestent que ce nouvel iPhone SE aurait les capacités principales de l’iPhone 11. Il aurait une puce A13 couplé à 3 Go de ram et avec 64 Go de stockage. Cette puce est un vrai plus étant donné qu’elle permettra de faire durer le smartphone dans le temps. De plus, il pourra accueillir pendant un bon moment les grosses mises à jour d’iOS. Comparé à son aîné, celui-ci possède une puce A9 couplé à 2 Go de ram et 16 Go de stockage. Le nouvel iPhone SE posséderait qu’un seul objectif photo de 12 mégapixels.



Processeur Ram Stockage Objectif Coloris Prix iPhone 11 A13 3 Go 64 Go

128 Go

256 Go Ultra grand-angle

——

Grand angle

——

Face ID Noir

Vert

Jaune

Mauve

Red

Blanc 809 €

859 €

979 € iPhone SE 2020 A13 3 Go 64 Go

128 Go

256 Go Grand angle 12 Megapixels Noir

Blanc

Red 400/500 € iPhone SE 2016 A9 2 Go 16 Go

32 Go

64 Go

128 Go iSight de 12 Mégapixels Or

Argent

Gris sidéral Or rose 489 €

549 €

589 €

599 €

Un iPhone SE 2020 dans format d’un iPhone 8

L’iPhone SE 2020 serait encastré dans le format et le design d’un iPhone 8. Pour rappel, celui-ci fait 138,4 x 67,3 x 7,3 mm. Tandis que son grand frère, lui ne faisait que 123,8 x 58,6 x 7,6 mm. Des anciennes fonctionnalitées font leurs retour dont la très connu Touch ID, qui est présente depuis l’iPhone 5s. Au vue du prix, il est préférable de miser sur une technologie optimisée. Il faut avouer qu’inclure la technologie Face ID serait très coûteuse et ferait gonfler les prix. D’ailleurs, ce format lui permet d’être équipé d’un écran 4,7 pouces avec une résolution de 1280×720. Il y a beaucoup de personnes qui préfère les smartphones avec un petit écran.

En outre, comme pour l’iPhone 8, le SE aurait également un seul objectif photo de 12 mégapixels. Cependant, nous ne sommes pas capable de dire à l’heure actuelle si cet objectif proviendrait de l’iPhone 8 ou de l’iPhone 11. Ce nouvel iPhone devrait sortir d’ici peu de temps. Certaines sources situeraient cette sortie dans la semaine ou semaine prochaine pour une vente quinze jours après sur le site d’Apple. Dans tous les cas, restez connecté pour voir de plus ample informations sur ce prochain iPhone SE.