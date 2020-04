iPhone SE : Découvrez enfin le nouveau smartphone d’Apple

C’était une sortie espérée par de nombreux analyste. L’iPhone SE est enfin disponible. Avec ce Smartphone, Apple renoue avec une entrée de gamme plus abordable.

Reprenant le design de l’iPhone 8, l’iPhone SE arbore un écran LCD de 4,7 pouces. A en juger l’extérieur du produit, Apple reste sur ses acquis et garde ses fameuses courbes arrondies. Ce smartphone, le plus abordable de la marque, garde ses épais bords et son bouton home. Un bouton conservant la technologie Touch ID au détriment du coûteux Face ID. L’arrière restera en verre pour une compatibilité avec la charge sans fil et les bords seront en Aluminium. Certifié IP67, il pourra être immergé sous un mètre d’eau pendant 30 minutes.



L’iPhone sera disponible en noir et blanc et aura sa version Product (Red) – Apple



A l’intérieur du produit, plus de différence seront à noter, avec notamment un rafraîchissement des composants par rapport à l’iPhone 8. On y verra une puce A13 Bionic.

Le smartphone était source d’émulation depuis quelques jours et l’analyste Jon Prosser avait prévenu la sphère Twitter de l’imminence de la sortie après s’être excusé auprès de Tim Cook de faire fuiter toutes les infos.



Un iPhone plus petit, à petit prix

Avec cet ce smartphone, Apple a fait le choix de sortir du premium dans lequel il s’était enfermé depuis quelques années. Le but est alors de viser un marché différent de celui dont il a l’habitude et de tenter une entrée sur le marché indien.

Allant de 64 Go à 256 Go, l’iPhone SE est d’ores et déjà disponible en précommande sur Apple à partir de 489€

