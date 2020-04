Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Instagram, Razer et OnePlus. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de PS4, Xiaomi et Honor. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Xiaomi dévoile les Redmi AirDots S

Vous connaissez sans aucun doute la marque chinoise Xiaomi, et ce grâce à sa gamme de produits très diversifiés et très abordables. Champion des équipements électroniques à bas coût sur le marché de la téléphonie mobile, Xiaomi propose également des écouteurs intra-auriculaires sans fils. Censés imiter ce que fait la plupart de la concurrence, une nouvelle version des Air Dots a été annoncée: les Xiaomi Redmi Air Dots S. Ce dernier modèle est « True Wireless », cela signifie que chaque écouteur fonctionne de façon indépendante et ne dépend pas du second, comme c’est le cas sur les Air Dots classiques. Ceux-ci disposent de 4 heures d’autonomie en écoute continue et gagnent 12h de plus grâce au boitier de recharge. Ils sont dès à présent disponibles en Chine pour l’équivalent de 13 euros.

Sony rend Uncharted et Journey gratuits sur PS4

En pleine période de confinement contre la pandémie du COVID-19, l’ennui se fait ressentir. Ainsi la consommation de contenu de divertissement et notamment des jeux vidéos a fortement augmenté. Afin de permettre l’accès à la culture pour tous, Sony vient offrir deux nouveaux jeux sur PS4. En effet, l’entreprise vient d’annoncer le programme « Play at home ». Celui-ci met à disposition temporairement des jeux gratuitement et aide certains studios de développement à mieux supporter la crise sanitaire. Uncharted – The Nathan Drake Collection et Journey sont ainsi offerts jusqu’au 6 mai. Ils sont téléchargeable directement depuis le Playstation Store de votre PlayStation 4. D’autres jeux devraient aussi arriver dans les semaines à venir. Plus d’informations dans notre article Sony offre la saga Uncharted et Journey aux joueurs PS4.

Honor dévoile ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Honor 30

Honor continue d’abreuver le marché des smartphones, et ce malgré le fait que le constructeur chinois soit amputé des services de Google. Ainsi, le Honor 30, le Honor 30 Pro et le Honor 30+ s’ajoutent à la boutique du constructeur. Le Honor 30 embarque respectivement une puce Kirin 985 pendant ques les modèles Pro s’arment d’un Kirin 990. Bien évidemment, les deux puces sont compatibles 5G.

La distinction entre les différents modèles se fera principalement au niveau de la photographie. Le Honor 30 dispose d’un quadruple capteur photo de 40MP. Le 30 Pro quant à lui, est équipé d’un triple capteur photo Sony IMX600 de 40 MP. Enfin le 30 Pro+ a un module principal de 50MP, le même qui se trouve sur les derniers Huawei P40. De plus, le fleuron de la gamme, le Honor 30 Pro+ sort du lot avec ses 12 Go de Ram (contre respectivement 6 et 8 Go), sa recharge sans fil a 27W et une recharge par induction inversée. Enfin son taux de rafraîchissement atteint les 90Hz. Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre article Honor 30, 30 Pro et 30+, les petits frères des Huawei P40 sont arrivés !

On espère que les actualités du jour autour de PS4, Xiaomi et Honor vous ont plu.

Choix des sujets et mise en page Scotti

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies