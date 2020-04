Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Free, 5G, mode silencieux, Facebook, taxis et Tesla. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Instagram, Razer et OnePlus. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Razer lance ses écouteurs sans-fil en version Pikachu

C’est un partenariat assez surprenant que nous propose Razer. En effet, la marque, bien connue des gamers, vient de sortir sur le marché asiatique des écouteurs sans fils…Pikachu ! Les fans de Pokémon vont être ravis de pouvoir écouter leurs musiques avec des écouteurs issus de cette collaboration. Ces écouteurs estampillés Razer ne disposeront pas de réduction de bruit active, mais les embouts de 13 mm en silicones fournis permettront d’atténuer les nuisances sonores. La collaboration ne s’arrête pas là, car pour pouvoir recharger les écouteurs, il faudra les mettre dans leur PokeBall. La batterie ne s’étend pas au-delà de 3h d’utilisation et 15h en prenant en compte le boitier de recharge. On ajoute à cela une latence de 60 ms sur le produit contre 204 ms sur les AirPods 2. Le produit (originellement Razer Hammerhead True Wireless) est pour l’instant réservé au marché chinois pour 849 yuans soit environ 110€.

Les OnePlus 8 et 8 Pro sont enfin là !

Presque 1 an après la sortie des Oneplus 7 et 7 Pro, l’entreprise vient d’annoncer leur successeur, les Oneplus 8 et 8 Pro. En point commun, ils récupèrent tout d’abord la connectivité 5G, profitent toujours de l’une recharge rapide filaire en 30W, le processeur Snapdragon 865, un capteur photo principal de 48Mp, un capteur frontal de 16Mp, ainsi que du Bluetooth 5.1. Les principales différences entre le Oneplus 8 et 8 Pro se situent notamment sur la fréquence de rafraichissement qui est de 120Hz pour le Oneplus 8 Pro (contre 90Hz sur la version classique). Le Oneplus 8 Pro profite aussi d’une plus grande dalle d’écran de 6.78 pouces (contre 6.55 pouces sur le huit) et de meilleure qualité (513 pixels par pouce et une couverture plus complète des couleurs).

Le Oneplus 8 Pro gagne aussi de meilleurs capteurs photos (48 + 8 + 48 + 5 Mp contre 48 + 16 + 2 Mp du OnePlus 8). Enfin, l’entreprise a enfin écouté sa communauté, la version Pro est désormais compatible avec la recharge sans-fil (30W) et la recharge sans-fil inversée de 3W ! Les Oneplus 8 et 8 Pro seront disponibles à partir de 699€ et 899€ respectivement. Plus de détails dans notre article sur les OnePlus 8 ici.

La version web d’Instagram gagne la messagerie privée et les lives

A la façon de Messenger, WhatsApp et Facebook, Instagram dispose d’une interface web. Seul inconvénient, elle ne proposait jusqu’à maintenant pas la possibilité d’utiliser les messages directs / privés comme le font ses cousins. A présent, l’interface web permet d’accéder à toutes les fonctionnalités de l’application mobile, sur votre ordinateur. Pratique pour éviter de saisir son téléphone lorsque l’on travaille ou que l’on utilise son PC. Le contenu s’adapte alors à l’écran, en particulier les diffusions en direct. Comme sur mobile, les notifications de messages privés peuvent être activées pour pouvoir quitter des yeux la page en restant au courant des derniers actualités de votre compte.

Choix des sujets et mise en page Scotti

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies