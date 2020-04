OnePlus 8 et 8 Pro : Découvrez les nouveaux smartphones de la marque

Un peu moins d’un an après la sortie du OnePlus 7 et 7 Pro, le géant chinois revient sans grande surprise cette année avec le 8 et le 8 Pro. Plus de batterie, plus de puissance, plus de capteurs, découvrez les nouveautés de ces produits.



Le OnePlus 8 Pro couleur Ultramarine Blue – One Plus

Si l’on pouvait encore reconnaître la version pro de la version classique l’année précédente sans trop d’encombres, cela risque de se compliquer cette année. OnePlus revient avec quelques changements de design. Fini le pop-up caméra et la goutte pour loger la caméra frontale. Les deux versions arboreront fièrement leur nouveau poinçon en haut à gauche de leur écran. Malgré la taille de ceux-ci, 6,55 pouces pour le 8 et 6,78 pour le 8 Pro, la face avant des deux smartphones sera quasi identiques.



Un OnePlus 8 alléchant compatible 5G

Son prédécesseur avait déjà été salué par la critique lors de sa sortie. La fiche technique du OnePlus 8 risque de mettre la barre un peu plus haute si on fait confiance au constructeur. L’écran, plus grand que l’année dernière, remplit 92,16% de la façade avant du smartphone. Le taux de rafraîchissement de 90Hz débarque sur la version allégée de la gamme, pour le plus grand plaisir des amoureux de la fluidité.



L’écran du OnePlus 8 – One Plus

Coté performance, il sera équipé du SnapDragon 865, une valeur sûre qui devrait faire tourner n’importe quelle application. Si l’on peut penser que l’autonomie risque de pâtir de cet écran plus grand et de ce gain de performance, la batterie grossit elle aussi pour passer à 4300 mAh. Les tests devraient rapidement éclairer cette zone encore un peu sombre pour le moment.

Grand point de concurrence de notre époque, le OnePlus 8 se munira d’un troisième capteur photo. Il portera donc sur sa face arrière un capteur principal de 48mp, un ultra grand angle de 16mp avec un angle de vue de 116 degrés et enfin un capteur macro de 2mp. Il se verra ajouté sur le côté un « bouton paramètre » physique. Selon le constructeur, cela permettra d’avoir accès à plus d’options facilement. Le smartphone pourra aussi filmer en 4K à 30ips avec une « Ultra Stabilisation ».

Plus de précisions arriveront lors des tests du OnePlus 8. Le constructeur a d’ores et déjà annoncé une compatibilité 5G et Wifi 6.



OnePlus 8 Pro, plus de photos

Du côté des Pros, on remarquera donc un design similaire, avec un écran plus grand de 6,78 pouces. Il sera plus fluide que son petit frère avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et bénéficiera quant à lui d’un écran AMOLED QHD+. Plus performant que le 7 Pro – puisqu’il est aussi équipé du SnapDragon 865, le OnePlus 8 Pro portera une batterie de 4500 mAh. Aucune incidence sur le poids du smartphone cependant selon le constructeur. Il sera même plus léger que l’année dernière avec 199g. Une compatibilité 5G et Wifi 6 est évidemment de mise.

S’il y bien un domaine où se différencie le OnePlus 8 Pro de sa version allégée, c’est du côté de la photo. Il sera équipé de 4 capteurs :

Un capteur principal Sony IMX689 de 48mp, le plus large jamais utilisé par One Plus.

Un téléobjectif zoom x3 de 8mp.

Un ultra grand angle de 48mp avec un angle de vue de 120 degrés. Ce capteur permettra aussi la prise de vue en macro grâce à un moteur intégré dans le capteur selon le constructeur.

Un dernier capteur appelé Color Filter Camera de 5mp. Il se révèlerait utile pour des effets de de lumière et de couleurs selon OnePlus.

L’agencement des 4 capteurs du 8 Pro – One Plus

Le smartphone pourra lui aussi filmer en 4K à 30ips avec une « Ultra Stabilisation » et sera capable d’effectuer des zooms audio.



Plusieurs couleurs… et quelques surprises

Le OnePlus 8 sera disponible en précommande dès 19h sous trois déclinaisons de couleur : Onyx Black, Glacial Green et Interstellar Glow. De 128 à 256Go, les prix oscilleront entre 699€ et 799€.

Précommande sur le site de OnPlus et disponible à la FNAC, Darty et Amazon le 21 Avril.

Le OnePlus 8 Pro sera lui aussi disponible en Onyx Black, Glacial Green et Ultramarine Blue. Pour les mêmes possibilités de stockage que son petit frère, les prix iront de 899€ à 999€. Pour la précommande d’un 8 Pro, One Plus vous offre leur nouveau socle de recharge Warp 30 Wireless jusqu’au 21 avril, jour d’ouverture des ventes du smartphone.

Une Pop-up box en édition ultra limitée est d’ores et déjà disponible. Pour le même prix, vous aurez une box numérotée, 2 coques et les nouveaux Bullets Wireless Z offertes. Retrouvez-la sur le site de OnePlus et de La Fnac.