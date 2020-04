Le géant Amazon est contraint de restreindre son activité

Ce mardi 14 Avril, le tribunal de Nanterre a contraint Amazon à restreindre l’activité de ses entrepôts français.

Ainsi seules les activités de « réception de marchandises, de préparation et d’expédition des commandes de produits alimentaires, de produits d’hygiène et de produits médicaux, sous astreinte, d’un million d’euros par jour de retard et par infraction constatée ». Le tout dans les 24 heures.

Un mois, c’est la durée maximum de cette décision de justice. Cette décision pourra être prolongée par un nouveau jugement. La décision est en attente de « l’évaluation des risques professionnels inhérents à l’épidémie de COVID-19 sur l’ensemble de ses entrepôts ainsi qu’à la mise en œuvre des mesures prévues à l’article L 4121-1 du Code du travail. »

L’union syndicale Solidaires (Sud) avait saisi le tribunal de Nanterre et demandait la fermeture des entrepôts français. Le choix s’est finalement tourné vers une restriction de ses activités à celles considérées comme essentielles. Cette décision va permettre de réduire le nombre de salariés présents sur les sites français d’Amazon.

« Nous ne disons pas qu’Amazon n’a rien fait mais c’est un empilement de mesures, précipitées et disparates. » dénonce Laurent Degousée, co-délégué Sud Commerce.

« Il est impossible, avec les effectifs actuels d’Amazon, de respecter les distances sociales dans un entrepôt. Le juge vient d’ordonner à Amazon de faire ce qu’il prétend faire depuis plusieurs semaines : se limiter aux marchandises essentielles. »

La mauvaise protection de leurs salariés à entraîné de ce fait une sanction de la part du ministère du travail pour cinq de leurs sites français. Depuis plusieurs semaines à présent, l’insécurité se fait ressentir au sein de l’entreprise.

Amazon va faire appel de la décision indiquant mettre tout en œuvre pour la sécurité de ses employés.

Source : Le Parisien