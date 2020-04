Sony offre la saga Uncharted et Journey aux joueurs PS4

Un cadeau de qualité vient d’être offert à l’ensemble de la communauté de joueurs PS4. En effet, Sony vient de rendre disponible gratuite les 3 premiers opus de la série Uncharted ainsi que le jeu indépendant Journey. Une très bonne occasion de changer de jeu et commencer une nouvelle aventure.

En ce 14 avril, Sony vient de lancer son programme Play At Home (Jouer à la Maison). L’objectif est simple « fournir des jeux gratuits pour que la communauté PlayStation puisse continuer à se divertir depuis son domicile » et mettre en place un « fond pour aider les petits studios de jeux indépendants ». Ainsi, l’entreprise souhaite offrir un soutien aux joueurs et surtout aux studios lors de la pandémie de coronavirus.

Uncharted, une aventure haute en action

Qui ne connait pas la célèbre franchise Uncharted créée par Naugthy Dog ? À l’instar de Tom Raider, cette saga vous met dans la peau d’un explorateur et aventurier, Nathan Drake. Bourré d’action, Uncharted: The Nathan Drake Collection compile les trois premiers opus de la franchise. Ayant fait ses débuts sur PS3, cette collection profite de graphismes retravaillés à l’occasion de sa sortie sur PS4. Petit bonus pour les abonnés PS Plus, le dernier épisode Uncharted 4: A Thief’s End est aussi disponible gratuitement jusqu’au 4 mai 2020.

Journey, une ode à l’émerveillement et l’exploration

Journey est aussi une invitation à l’aventure. Le joueur effectuera un voyage des plus mystérieux dans un désert presque sans fin. Petite particularité du jeu, vous croiserez tout au long votre épopée de nombreux autres joueurs. Cela permettra de faire un petit bout de chemin accompagné dans ce monde rempli de secrets, et surtout vous permettra de vous sentir moins seul. Une très belle ode à l’exploration et à la contemplation remastérisée en 2015 pour la PS4.

Les jeux Uncharted: The Nathan Drake Collection et Journey, offert grâce à l’initiative Play At Home, sont téléchargeables gratuitement sur le Playstation Store du jeudi 16 avril 2020 au mercredi 6 mai 2020.

