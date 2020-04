Coronavirus : sélection de jeux pour passer le temps entre amis !

Avec le confinement lié au coronavirus, il est dur de passer le temps… Heureusement, les plateformes telles que Steam, Origin etc, nous permettent d’avoir des jeux afin de ne pas devenir fous ! Voici donc une sélection de jeux pour passer le temps avec votre famille ou même vos amis, tout en respectant le confinement.

Blanc Manger Coco

Le pitch : Ais-je vraiment besoin de présenter ce jeu ? Si ce n’est qu’un orateur lit à haute voix un texte à trou. Les autres joueurs lui donnent alors une ou des cartes comportant des bouts de phrase. Le but est que l’association du texte à trou et des bouts de phrase soit le plus drôle selon l’orateur ! Ici la version en ligne reprend trait pour trait ceci.

Nombre de joueurs : 5 joueurs ici pour la version en ligne.

Configuration requise : Un bon navigateur internet.

Prix : Gratuit !

Plateforme : Navigateur internet

Lien d’accès au jeu

Pummel Party

Le pitch : Pummel Party est un jeu de type party game multijoueur en ligne et local, dans le même genre que Mario Party. Roue tes amis ou les IA de coups à l’aide d’une série d’objets absurdes dans le mode plateau et participe à la destruction d’amitiés dans une collection unique de mini-jeux.

Nombre de joueurs : 1 à 8 joueurs en local ou en ligne.

Configuration requise : Processeur Dual core 2,4 GHz, 3 Gb RAM, 1Gb d’espace disque

Prix : 12,49€

Plateforme : Steam

Lien d’accès au jeu

A Way Out

Le pitch : Dans A way Out, vous incarnez Léo & Vincent. Les deux comparses cherchent à s’échapper de leur prison. S’en suit alors une cavale à l’extérieure de celle ci ! Attention, vous allez devoir faire preuve de coopération pour parvenir à vous échapper !

Nombre de joueurs : 2 joueurs en local ou en ligne

Configuration requise : Processeur intel core I3 2,5 GHz, 8 Gb RAM, 25Gb d’espace disque, NVIDIA GeForce GTX 650Ti 2 Go

Prix : 29,99€

Plateforme : Origin

Lien d’accès au jeu

Sea Of Thieves

Le pitch : Sea of Thieves vous propose de vivre dans la peau d’un pirate. Navigations, bastons, explorations et pillages seront au menu du jour pour vous forger un nom dans la piraterie. Votre rôle n’étant pas défini à l’avance, vous êtes libre d’évoluer et d’interagir avec les autres joueurs selon vos envies.

Nombre de joueurs : 1 à 4 joueurs en coop en ligne

Configuration requise : Processeur Intel i3 4170 @ 3.7 GHz, 8 Gb RAM, 40,34 Go d’espace disque, Nvidia GeForce GTX 660.

Prix : 13,99€ jusqu’au 13 avril, sinon 39,99€

Plateforme : Microsoft Store et Xbox One

Lien d’accès au jeux

Age Of Empire 2 Definitive Edition

Le pitch : Age of Empires II: Definitive Edition est l’une des franchises de jeux de stratégie les plus populaires au monde avec des graphismes époustouflants 4K Ultra HD. Parcourez plus de 200 heures de gameplay et 1 000 ans d’histoire humaine. Affrontez d’autres joueurs en ligne avec 35 civilisations différentes et dominez le monde à travers les âges.

Nombre de joueurs : 2 à 8 joueurs en local ou en ligne

Configuration requise : Processeur intel core I5 2,5 GHz, 8 Gb RAM, 19,14 Go d’espace disque, NVIDIA GeForce GTX 650 2 Go

Prix : 19,99€

Plateforme : Microsoft Store et Steam

Lien d’accès au jeu

Ticket to Ride

Le pitch : Embarquez avec vos amis et votre famille et (re)découvrez Ticket to Ride, le célèbre jeu de société. Dans cette aventure ferroviaire, soyez le plus rapide à relier les villes et à rejoindre vos destinations.

Dans ce jeu à la fois accessible et tactique, explorez les multiples stratégies, bloquez les voies de vos adversaires et prenez possession des routes avant eux. Grâce à une grande rejouabilité, vivez une expérience unique à chaque nouvelle partie.

Nombre de joueurs : jusqu’à 5 joueurs en local ou en ligne

Configuration requise : Processeur Dual Core 1,6 GHz, 2 Gb RAM, 140 Mo d’espace disque.

Prix : 9,99€

Plateforme : Navigateur, Steam & Apple Store et Google Play

Lien d’accès au jeu

Overcooked 2

Le pitch : Overcooked revient avec une toute nouvelle portion d’action culinaire chaotique ! Retournez dans le royaume Oignon et réunissez votre équipe de chefs dans ce jeu de coopération locale ou en ligne jusqu’à 4 joueurs. À vos tabliers… il est l’heure de sauver le monde (encore une fois !)

Nombre de joueurs : jusqu’à 4 joueurs en local ou en ligne

Configuration requise : Processeur intel core I5-650, 4 Gb RAM, 4Gb d’espace disque, NVIDIA GeForce GTX 650

Prix : 22,99€

Plateforme : Xbox One, Switch, Playstation 4 et Steam

Lien d’accès au jeu

Animal Crossing : New Horizon

Le pitch : Une nouvelle vie pleine d’insouciance vous attend juste au-delà de l’horizon ! Sautez de l’avion et prenez pied sur votre propre île déserte où de nouvelles amitiés, découvertes et opportunités vous attendent. A vous de créer votre propre paradis dans Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch !

Nombre de joueurs : 4 joueurs sur la même ile

Configuration requise : Une Switch !

Prix : 59,99€

Plateforme : Switch

Lien d’accès au jeu ainsi qu’à nos astuces pour bien débuter

C’en est fini pour cette sélection de jeux vidéos. J’espère qu’elle vous permettra de passer le confinement lié au coronavirus d’une façon plus agréable ! Même s’il en existe bien plus, ces jeux vidéo vous feront passer de très bon moments !

En plus l’OMS recommande de jouer, alors pourquoi s’en priver ?