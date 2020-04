Pénurie de Nintendo Switch et un SAV à l’arrêt

La Nintendo Switch est en rupture de stock un peu partout, avec la crise sanitaire beaucoup de personnes se sont tournées vers les jeux vidéo en guise de passe-temps. Problème, avec une chaîne d’alimentation en dent de scie il est presque impossible de mettre la main sur la dernière console du constructeur nippon.

Avec la sortie d’Animal Crossing, de nombreux joueurs ont remarqué qu’il était très difficile de se procurer une Nintendo Switch en ce moment. En effet, la majorité des marchants est en rupture de stock. Le champ est donc ouvert à la spéculation et des vendeurs tiers n’hésitent pas à faire flamber les prix. Il est possible de voir des consoles entre 400€ et 600€, soit presque le double de son prix classique. Nintendo, c’est donc exprimé pour la première fois sur le sujet.

La situation est la même (que lors de notre précédente réponse). Nous aimerions ajouter que la Nintendo Switch Lite utilise beaucoup de composants de la Nintendo Switch, qui sont tous produits en Chine. Notre société travaillé dur, mais les délais continuent à poser problème, certains composants ne sont pas livrés dans les temps. Nintendo à CarrerConnection traduction NintendoSoup

Le constructeur nippon, pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, met en avant son modèle lite. Néanmoins celui-ci commence également à être victime de son succès.

Des perturbations également sur le SAV de la Nintendo Switch

Nintendo avait déjà annoncé des perturbations sur son SAV à la fin du mois dernier, avec notamment un arrêt temporaire de la prise en charge. Des retards sont également à prévoir si vous aviez déjà envoyé votre switch en réparation.

En raison de circonstances liées à l’épidémie de coronavirus, notre service consommateur fonctionne actuellement en capacité réduite. Il se peut que nous mettions plus de temps que d’habitude à répondre à vos messages, et nous vous remercions de votre compréhension. De plus, nous avons dû prendre la douloureuse décision de suspendre temporairement les réparations. Nous savons à quel point cette situation est frustrante, et nous présentons nos excuses à ceux dont nous ne pouvons pas assurer la réparation actuellement. Nintendo France

Malgré les efforts de Nintendo, la situation est compliquée, il va sûrement falloir se montrer patient pour se procurer une Switch. De plus, on vous invite à être prudent avec celle-ci, car le S.A.V risque d’être extrêmement chargé lors du retour à la normale, ce qui va de facto rallonger les délais de traitement.