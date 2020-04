81% des Français pensent que le Coronavirus reviendra chaque année

C’est le nouveau résultat d’un sondage réalisé par Qapa. Une grande majorité des Français pense que le Coronavirus reviendra chaque année. Ils devraient être nombreux à ne plus se faire la bise non plus.

Cette crise sanitaire due au Coronavirus ne devrait pas laisser la population française indifférente. L’entreprise Qapa a de nouveau interrogé les Françaises et les Français, et nombre d’entre eux entendent garder certaines habitudes de distanciation sociale.

Des changements d’habitude

Il est vrai que cette situation inédite risque de laisser quelques séquelles. Selon les Français sondés, la majorité d’entre eux pense que leur attitude au travail changera. Plus précisément, 72% ne feront plus la bise à leurs collègues après le confinement, contre 34% avant. Plus sobre, la poignée de main devrait mieux résister au Coronavirus. La majorité des personnes sondées ne voit pas d’inconvénient à se resserrer la main au travail.

Le Coronavirus devrait avoir un impact à long terme sur la vie en société. Photo : Pixabay

Travailler quoi qu’il arrive

Restez chez vous, c’est pour soi, mais c’est aussi pour les autres. En restant chez soi, on évite de contaminer son entreprise. Visiblement, cette résolution n’est pas encore entrée dans les mœurs puisque 52% des Français sondés iront travailler alors qu’ils sont malades. Changer quelques habitudes oui… mais pas toutes. À l’inverse, 75% des personnes sondées demanderont à leur collègue malade de rester chez lui.

Le Coronavirus contraint à vivre une situation inédite et impacte notre productivité. Cependant, elle permettra sans doute d’en tirer les meilleures leçons si une nouvelle crise sanitaire doit être affrontée.