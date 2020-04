La Dara de FitTrack est une balance qui fait rentrer l’action banale de se peser dans l’air du numérique. Elle va également plus loin en proposant 17 indicateurs sur la santé de nos corps. Découvrons l’ensemble des fonctionnalités proposées par cette balance proposée à 85€.

Design de la Dara FitTrack

Soyons honnêtes, la Dara de FitTrack ne propose pas de révolution en termes de design. On retrouve un grand plateau en verre translucide laissant apparaitre la couleur blanche de la Dara. De plus, on retrouve quatre électrodes.

La face de la Dora FitTrack

En ce qui concerne l’affichage, tout se passe dans un écran qui se situe entre les deux électrodes supérieures. Celui-ci se déclenche à partir de 3Kg et affiche en blanc sa masse. Terminons avec le fait que sa taille est vraiment très limitée avec les dimensions de son plateau de 23 x 26 cm et une épaisseur de seulement 2.3cm.

L’afficheur du pèse-personne en fonctionnement

Utilisation de la Dara FitTrack

Pour débuter votre usage de Dara de FitTrack, il faut mettre les quatre piles AAAA (inclus, on note l’effort). Néanmoins, on aurait préféré la présence d’accumulateur rechargeable.

Pour faire une pesée simple, il suffit de monter sur la balance et dès lors celle-ci va afficher instantanément votre masse ! Néanmoins, pour avoir l’ensemble des données enregistrées dans l’application ainsi que les 17 indicateurs il va falloir vous munir de votre smartphone. En effet, cette balance propose uniquement du Bluetooth, il faudra donc avoir l’application ouverte à portée de main.

Il est bon de noter que via l’application il est également possible de peser un enfant. L’autonomie annoncée est de 3 à 6 mois, cela va bien évidemment dépendre de votre usage.

L’application FitTrack PRO

La Dara de FitTrack Pro est évidemment proposée avec une application gratuite disponible sous Android et IOS. Celle-ci permet de gérer jusqu’à 8 personnes, ce qui conviendra au plus grand nombre !



La liste des mesures est impressionnante, voici les 17 indicateurs :

Poids, IMC, IMG, muscle, hydratation, sensité osseuse, BMR, taux de protéines, âge du corps, graisse viscérale, graisse sous-cutanée, poids normal, contrôle du poids, graisse corporelle, poids sans graisse, poids musculaire, quantité de protéines, degré d’obésité.



L’interface est agréable avec plein d’explication pour bien comprendre les différents indicateurs. De plus, un curseur avec un code couleur vous indiquez votre position face à des références. Attention toutefois, cela reste des indicateurs et cela ne remplace dans aucun cas un avis médical.

L’interface de FitTrack Pro, avec de nombreuses informations

Il est également possible d’avoir un historique qui se décompose en jour, semaine, mois, année. De quoi avoir un suivi tes complets de sa masse au fil du temps. C’est très pratique notamment pour les sportifs ou bien des personnes désireuses de suivre l’évolution d’un régime en cours.

Un historique est également disponible !

Conclusion

La Dara de Fitrack est un bon pèse-personne connecté avec application bien conçue. De plus, avec le support de 8 individus et le nombre d’indicateurs importants qui conviendra au plus grand nombre. Seul bémol, les piles AAAA on aimerait bien avoir une démarche plus écologique et l’unique support du Bluetooth qui impose de toujours avoir son téléphone avec l’application à portée de main pour une pesée complète.

