L’OMS développe une application mobile sur le coronavirus

La population mondiale est inquiète face à la montée progressive du nouveau coronavirus COVID-19, aussi, l’OMS se devait de réagir rapidement, elle développe en ce moment même une application mobile pour informer au mieux la population sur ce nouveau virus et donner quelques conseils santé.

L’OMS au secours de la population mondiale

Le virus se propage dans le monde entier, à une vitesse maintenant impressionnante dans des pays membres du G20 mais également dans des pays bien moins développés. C’est pourquoi l’OMS développe en ce moment même une application mobile avec plusieurs buts. Le premier, lutter contre les fakes news qui pullulent sur la toile. En utilisation cette application, vous serez certains d’y trouver des nouvelles vérifiées et certifiées par l’Organisation mondiale de la santé.

L’application pour informer sur le coronavirus

Prévue pour sortir sur iOS et Android, cette app devrait s’appeler WHO MyHealth. Qui pourrait se traduire en français par OMS MaSanté. L’application a été repérée par la source » 9to5Google« . Elle est développée par une équipe composée d’anciens employés de Microsoft et de chez Google. Les contenus de l’application seront rédigés par les experts de l’Organisation mondiale de la santé afin de certifier tous les contenus.

Elle devrait contenir aussi de nombreux conseils santé pour se protéger efficacement contre la maladie (gestes barrière, conseils de base, etc.). Il y aura également une rubrique dédiée pour répondre à des questions fréquemment posées par les internautes et la population. Également, un système de notification sera mis en place en cas d’information majeure sur l’évolution de la pandémie.

L’application sera disponible le lundi 30 mars. Soit demain. Vous pouvez suivre le développement de cette application sur la page Github de l’OMS en cliquant ici.

