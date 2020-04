Ligue 1 : la fin du championnat disputée sur Fifa ?

Et si la fin de la saison de Ligue 1 était amenée à se terminer sur un jeu vidéo ? L’annonce peut paraître un peu folle, mais il s’agit bien d’un communiqué publié dans la matinée par la Ligue de Football Professionnelle. En effet, le championnat étant déjà « bien avancé » et le suspens quasi-nul pour le titre de champion de France, la LFP souhaite profiter de cette période particulière pour tester « un potentiel devenir » du football professionnel.

La LFP à l’initiative d’une nouvelle ère dans le Football

Personne ne s’y attendait. Tout du moins, pas officiellement. Alors que le flou règne toujours autour de la suite qu’il faudra donner aux différents championnats sportifs de France, la Ligue de Football Professionnelle s’est promue en messie et tente de proposer une solution pour permettre de finir la saison actuelle. En effet, dans un tweet paru ce mercredi, la LFP a fait part de son intérêt pour le « football numérique » et le divertissement, y voyant l’opportunité d’apporter « un peu de bonheur » aux fans de football en cette période difficile.

« Réuni par téléphone ce mercredi, le Bureau du Conseil d’Administration de la @LFPfr a étudié les solutions possibles afin de mener la saison de Ligue 1 à son terme. Face à l’ampleur de cette crise sanitaire et à l’avancée du championnat, notre comité directeur a supposé la tenue des matchs restants sur une plateforme vidéoludique. Nous y voyons l’occasion de tester de nouveaux dispositifs et de nous intéresser au potentiel devenir du football français et européen« , a déclaré l’instance en charge des championnats nationaux.

L’instance justifie cette décision au regard de l’actuelle situation du championnat. Le club de la capitale, le Paris Saint-Germain, possède déjà 12 points d’avance sur son dauphin marseillais et ce, avec un match de retard. En bas de classement, Toulouse accuse lui un retard de 10 points sur l’avant-dernier du classement.

Si beaucoup se plaignent du manque de suspens en Ligue 1 en comparaison aux autres grands championnats européens, cette situation représente une « occasion rêvée » de tester « de nouvelles choses » selon la LFP.

Fifa : la solution pour terminer la Ligue 1 face au confinement ?

Selon le communiqué de la LFP, Fifa 2020 serait le jeu privilégié pour mettre en place une telle fin de saison. En effet, ce jeu est déjà celui qu’utilisent les joueurs d’e-sport présents dans le championnat d’e-Ligue 1 : La Orange Ligue 1.

En tout point, Fifa semblerait donc être la solution la plus adaptée pour se substituer à la fin traditionnelle de la Ligue 1. D’autant plus que les joueurs professionnels apprécient ce jeu vidéo et prennent énormément de plaisir à jouer avec leur double numérique. Enfin, les traditionnelles notes sur Fifa, qui déterminent le niveau d’un joueur, sont prises très au sérieux par les intéressés. Et lorsqu’ils estiment que leur note ne leur convient pas, ils n’hésitent pas à le faire savoir, tout comme l’avait fait Wes Morgan en fin d’année dernière, à l’occasion de la sortie de Fifa 20.

Les clubs et les joueurs étudient cette Ligue 1 « 2.0 »

Les joueurs, premiers concernés par cette décision, se sont montrés plutôt positifs à l’idée de terminer le championnat sur un jeu vidéo. Du côté des instances dirigeantes de chaque club, l’accueil est plutôt mitigé. La direction du Paris Saint-Germain, pas totalement opposée à ce projet, a tout de même soulevé la question de la plateforme sur laquelle allaient se dérouler les matchs. Ils évoquent notamment que leurs joueurs sont sous contrat avec Playstation et ont l’habitude de jouer avec des manettes de chez Sony. Un problème, lorsque l’on sait que l’Olympique de Marseille possède un contrat avec Xbox et Microsoft… Le Classico promet encore une fois d’être bouillant…

Du côté de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, connu pour ses sorties cinglantes sur Twitter, n’a pas tardé à réagir. Dans son Tweet, le Président du club rhodanien, évoque une décision « complètement dénuée de sens« . Il espère également qu’il s’agit là d’un « poisson d’avril » et que « toutes les personnes qui croient encore à cette information comprendront qu’il s’agit là d’une vaste blague« …

